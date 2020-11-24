Парк им. С. М. Кирова продолжает развиваться

Состоянию парка культуры и отдыха им. С. М. Кирова дали положительную оценку. Об этом сообщили представители Общероссийского народного фронта, которые прибыли в Пятигорск с целью провести рейд.

Поводом для визита активистов ОНФ в столицу СКФО послужили несколько обращений, которые в разное время поступили в организацию. В частности, несколько человек сообщили о том, что аттракционы в парке якобы старые, находятся в неудовлетворительном состоянии, как и его территория, волновало людей также будущее развитие этого места. Комиссия прибыла в город, чтобы увидеть все своими глазами. Однако ожидание и реальность оказались далекими друг от друга.

Общественников встретил директор ООО «Парк Кирова» Евгений Титовский и представители СМИ Ставрополья. Было решено пройтись по территории, осмотреть все, что активисты сочтут нужным.

— Парк находится в зоне Р1, — рассказал Евгений Титовский. – То есть это место, где могут находиться аттракционы, кафе, гулять, отдыхать и развлекаться жители и туристы. Примерно 80 % посетителей отзываются о работе парка хорошо, 10 % — те, кому все равно, но также есть оставшиеся 10 % – в них входят люди из категории тех, которым всегда что-то не нравится. Но мы рассматриваем все жалобы, учитываем замечания. Однако не все они бывают адекватными. В частности, недавно нас просили спилить деревья около озера. Конечно, мы ни за что не будем этого делать.

Евгений Титовский рассказал, что уборкой территории занимаются сотрудники МУП «ГЭК». Производится она каждый день, несмотря на то, что сейчас парк не работает – не сезон. Пандемия внесла свои коррективы в график его развития. По инициативе руководства парка и главы города Дмитрия Ворошилова здесь на нижней площадке планируют открыть комнату матери и ребенка, помещение для отдыха инвалидов, а также стационарный бесплатный туалет. К новому сезону собираются закупить 3 новых аттракциона. Директор подчеркнул, что за 10 лет существования ООО «Парк Кирова» он выполнил все обещания, которые давал, когда создавал это предприятие. Аттракционы все лицензионные, в основном итальянские. Стоимость многих исчисляется сотнями тысяч евро. Однако самый дешевый билет для ребенка стоит 99 рублей, это ниже, чем в целом по Ставропольскому краю. Каждый год перед сезоном все они проверяются Ростехнадзором, дважды в год – прокуратурой. Для посетителей есть бесплатная охраняемая парковка. На территории парка работают 140 камер видеонаблюдения с системой распознавания лиц.

Очень трепетно здесь относятся к деревьям, их берегут и даже не трогают корни, из-за которых каждый год приходится ремонтировать дорожки, где они поднимают асфальт. Парк активно озеленяют. Здесь высажены молодые деревца и около 2000 кустов роз.

— То, что мы сегодня увидели, нам в большинстве своем понравилось, — подытожил рейд член регионального штаба ОНФ в Ставропольском крае Алексей Мурасев. – Здесь хороший, ответственный руководитель, который делает все для развития парка, чтобы людям было в нем радостно и комфортно. Что касается планов по развитию этого места, их реализацию мы проверим весной.

Цифра: Всего в парке находится порядка 40 аттракционов.

Факт:

В 2009 году администрация Пятигорска передала парк в аренду на 49 лет ООО «Парк Кирова».