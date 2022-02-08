Парк Победы – не место для авторалли

В дежурную часть Отдела МВД России по Пятигорску поступило сообщение от людей, которые стали очевидцами того, как в парке Победы по лестнице, обрамляющей инсталляцию «76 лет Победы», проехал автомобиль.

Сотрудники полиции установили, что к совершению противоправного деяния причастен 32-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел внутренних дел, где он сознался в содеянном. Гражданин, управляя личным автомобилем «УАЗ ПАТРИОТ», заехал на лестницу, тем самым повредив ступеньки.

На правонарушителя составлен административный протокол по части 2 статьи 12.15 (движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения) КоАП РФ. Водителю придется оплатить штраф в размере двух тысяч рублей. В отделе с гражданином провели профилактическую беседу.