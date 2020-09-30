Партия, длиною в жизнь

Шашки – удивительная игра, за внешней простотой которой скрываются удивительная красота и глубина. Так считает мастер спорта СССР по русским шашкам, пятигорчанин Анатолий Альникон.

Свою первую партию Анатолий сыграл где-то в 5 лет с отцом, который обучил его правилам. Мальчику очень понравилось. Уже в школьные годы он начал самостоятельно изучать шашки: сражался на доске и со сверстниками, и со старшими товарищами и, конечно, с отцом. Вскоре опыт и мастерство позволили ему принять участие в первых в жизни соревнованиях.

— Это было первенство Пятигорска и проходило оно в 1965 году, — вспоминает Анатолий Федорович. – Я тогда играл не за команду, а сам за себя и занял пятое место среди взрослых и детей.

В Пятигорске в то время действовало несколько кружков и шашечных клубов. Однако Анатолий предпочитал заниматься самостоятельно. Он ходил в библиотеку, посещал читальный зал. Ведь книги по истории, стратегии и тактики русских шашек были тогда очень редкими. Самые важные фаты старательный мальчик переписывал себе в тетрадь.

В жизни каждого игрока всегда бывает самая сложная партия. Таковая у Анатолия Альникина случилась с мастером спорта СССР Владимиром Гагариным в Москве в 1976 году.

— Я тогда уже был студентом МГУ биологического факультета по специальности вирусолог, — рассказывает Анатолий Федорович. – Мы встретились на Первенстве по русским шашкам московского «Локомотива». Это была очень сложная, долгая и напряженная игра, которая, в итоге, закончилась ничьей.

Затем было еще много соревнований. Сегодня Анатолий Альникин вот уже 41 год носит звание мастера спорта СССР. Он 12-кратный чемпион Ставропольского края по русским шашкам. Есть и более высокие достижения. В прошлом году он принимал участие во Всероссийском фестивале неолимпийских и национальных видов спорта в Уфе в составе сборной Ставрополья (поездка была организована комитетом по физической культуре и спорту). Команда состояла из трех человек. Анатолий занял первое место на первой доске. Сборная тогда стала двенадцатой.

С расхожим мнением о том, что шахматы – игра более сложная, чем шашки, Анатолий категорически не согласен. По его словам, в 1975 году был проведен эксперимент, к участию в котором пригласили гроссмейстеров по шашкам и шахматам. Им предложили справиться с задачами друг друга. Так вот, шашисты показали лучшие результаты.

— Как говорил Эмануил Ласкер, который в течение 27 лет сохранял титул чемпиона мира по шахматам, «шашки – это мать шахмат и достойнейшая мать».

По словам Анатолия Альникина, шашки – очень объемная игра. Здесь красивые комбинации и могут быть невероятно интересные и непредсказуемые периоды: дебют (начало), миттельшпиль (середина) и эндшпиль (завершение).

Врез:

В Пятигорске подрастает отличная смена юных шашистов. Занимаются ребята в кружке во Дворце детского творчества, где преподает судья всероссийской категории Вадим Качаров. За более чем 40-летнию практику Вадим Багратович воспитал немало чемпионов. Правда, сейчас занятия пока не возобновились после карантина.

Анатолий Альникин воспитал двоих дочерей. Но ни одна из них не переняла любовь к русским шашкам. Но его это не расстраивает. Ведь дети выбрали каждая свою стезю. Сам же Анатолий Федорович еще всерьез увлекается настольным теннисом – в 2011 году он стал чемпионом Ставропольского края среди ветеранов в этом виде спорта.

— Шашки для меня и спорт – потому что там есть соревновательный момент, и искусство – так как это очень глубокая и тонкая игра, — подчеркивает Анатолий Альникин.

В этом виде спорта он продолжает развиваться, так как считает, что предела совершенствования в русских шашках нет. Анатолий Альникин сам изучает новые стратегии и часто играет с кандидатом в мастера спорта по русским шашкам Робертом Мирзояном. Вместе они затем разбирают и анализируют каждую партию. У нашего героя нет какой-то своей, особенной, любимой доски для шашек. Все равно, на какой играть, ведь главное, что это – шашки.