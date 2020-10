«Парус судьбы» вернется

Второй Международный фестиваль народного творчества по произведениям М.Ю. Лермонтова пройдет 14 по 18 октября. В Пятигорске соберутся лермонтоведы, любители литературы, актеры, певцы и художники, а также представители рода Лермонтовых из разных уголков страны. Дни фестиваля расписаны буквально по минутам, все мероприятия — в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В программе – экскурсии по лермонтовским местам, выставки, поэтический митинг, спектакль под открытым небом и концерт шотландского барда Томаса Бивитта.

Впервые фестиваль «Парус судьбы» состоялся в Пятигорске летом прошлого года. Тогда глава рода Лермонтовых, полный тезка Поэта и президент Ассоциации «Лермонтовское наследие» Михаил Юрьевич Лермонтов отметил, что это мероприятие вполне может стать новым оригинальным туристическим брендом региона.

Ппрограмма «Паруса судьбы-2020»: 14 октября в 14:00 в Доме Алябьева (Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова» — Круглый стол «Влияние народного творчества Кавказа на произведения М.Ю. Лермонтова». 15 октября в 14:00 — поэтический митинг и возложение цветов к памятнику поэта (сквер М.Ю. Лермонтова), в 14:40 здесь же — «Открытый микрофон» и выставка «Лермонтовский Пятигорск», где можно будет увидеть рисунки воспитанников и педагогов Детской художественной школы, а в 19:00 в Ставропольском государственном театре оперетты открывается концертная программа народных коллективов и артистов по мотивам произведений Лермонтова. 17 октября в Доме Алябьева состоится концерт шотландского барда и поэта Томаса Бивитта, а также презентация песенного цикла на стихи М.Ю. Лермонтова «Жив поэт /The bard is not dead!», начало — в 15:00. Заявленное ранее театрализованное представление Неизвестный Пятигорск» по техническим причинам не состоится.