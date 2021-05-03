Пасхальный крестный ход прошел в Пятигорске

В понедельник Светлой Седмицы после Пасхи в 8 часов утра началась соборная Божественная литургия в Лазаревском храме столицы​ СКФО. Возглавил ее архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Затем​ жители и гости​ Пятигорска​ с пасхальными песнопениями, иконой святителя Игнатия, в сопровождении передвижной звонницы направились к озеру Провал, где центральным событием крестного хода стало освящение образа Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

В 1858 году именно с образом образа Божией Матери «Всех скорбящих Радость» святитель Игнатий (Брянчанинов) вышел освящать озеро из одноименного городского храма в районе питьевой галереи. После освящения икону водрузили в нишу у Провала. Позже на пожертвования горожан рядом установили киот с иконой великомученика Пантелеимона.

Мозаичную икону Божией Матери изготовили мастера из​ Москвы​ по заказу Пятигорской епархии. Архиепископ Феофилакт преподнес икону в дар городу. Этот шаг стал вкладом в​ возрождение исторического облика курорта.