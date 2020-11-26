«Патриот» — на первом месте

Знание истории, географии, традиций и культуры своей страны проверили на днях учащиеся СОШ № 30 – здесь прошла интеллектуальная игра «РосКвиз».

В актовом зале школы собрались пять команд, в каждой из которых было по 10 человек. К участию допускались желающие из разных классов (с 5 по 11), так что сборные были разновозрастными.

— «РосКвиз» мы проводим впервые, — рассказала директор СОШ № 30 Ольга Костина. – Но у нас есть большой опыт в организации подобных мероприятий. Команды формировались с помощью совета школы. Такая игра полезна для ребят. Она помогает тренировать память, организовать себя, обменяться опытом, получить новые знания. Мы считаем, что ребята должны иметь возможность выбирать, чем им заниматься. Это наиболее эффективный дополнительный способ образования, когда процесс проходит в той форме, которая интересна самим школьникам. Как, например, «РосКвиз». Мы благодарны «Единой России» за такую возможность.

По словам ведущей игры Анны Рыкун, участники прошли через 5 раундов, в каждом из которых им нужно было быстро и, главное, правильно ответить на самые разные вопросы. Среди них было много непростых, которые могли вызвать затруднение и у взрослого человека. Например, знаете ли вы, с каким регионом России не граничит Кемеровская область (на выбор предлагалось 4 варианта ответа, среди которых один правильный), какая операция, проводимая на территории Липецкого края, сыграла решающую роль в битве за Москву в 1941 году, или что означает название русской куклы матрешки? Однако школьники справились с заданиями достойно.

В итоге первое место заняла команда «Патриот», второе разделили «Коммунисты» и «Белые медведи», а третье досталось «Пельмешкам» и команде «Князь».

Факт:

Первый, региональный, этап игр открыл новые перспективы развития проекта, рассказал федеральный координатор «РосКвиза», депутат Госдумы Максим Сураев («Единая Россия»). «Наши региональные штабы завязали новые партнерские отношения с местными образовательными учреждениями и организациями, занимающимися сохранением культурно-исторического наследия. Это позволило создать качественные и интересные пакеты вопросов, посвященные тематике регионов. Благодаря этому партнерству в ряде субъектов РФ игры прошли на территории исторических и краеведческих музеев и сопровождались обзорными экскурсиями и посещением выставок. Безусловно, такая организация делает ее еще более интересной», — отметил парламентарий. Свои квизы разработали 14 регионов России.