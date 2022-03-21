Пациентам военного госпиталя – забота и внимание

Дмитрий Ворошилов навестил военнослужащих, проходящих лечение во втором военно-клиническом госпитале Росгвардии в Пятигорске.

Вместе с командующим Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ Сергеем Захаровым и председателем Совета женщин Ставропольского края Татьяной Чумаковой глава города тепло пообщался с пациентами госпиталя, поблагодарил ребят за мужество, профессионализм и верность воинскому долгу и Отечеству. Также обсудили с командующим проведение Парада Победы 9 мая в Пятигорске, — написал в своем телеграм-канале Дмитрий Ворошилов.