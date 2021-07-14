Педагоги Пятигорска начали проходить бесплатную постковидную реабилитацию

Такую возможность учителям предоставляет санаторий «Пятигорский нарзан» под руководством генерального директора, депутата городской Думы Татьяны Чумаковой.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов отметил, что здесь разработана уникальная, не имеющая аналогов лечебно-оздоровительная методика.

«Для некоторых пятигорчан, в том числе и учителей, болезнь прошла тяжело и дала осложнения. Город заботится о них. Татьяна Арсентьевна Чумакова пошла на встречу и совершенно бесплатно принимает у себя на лечение работников сферы образования Пятигорска. В дальнейшем, когда городская Дума выйдет из отпуска, мы рассматриваем возможность компенсировать санаторию эти расходы. Пока же реабилитация безвозмездная. И это долгосрочный проект, не разовая акция. Я считаю, что другим здравницам КМВ и России нужно брать пример с «Пятигорского нарзана» и обеспечивать постковидную реабилитацию работников социальной сферы», — сказал Дмитрий Ворошилов.

Программа рассчитана на 10 дней. Сейчас в «Пятигорском нарзане» уже лечатся 5 учителей. Еще 22 ждут своей очереди.

«Мы работаем на результат. Все силы направляем, используем самые эффективные и дорогостоящие процедуры. Важнее всего здоровье наших педагогов», — подчеркнула Татьяна Чумакова.

Впечатлениями от прохождения реабилитации поделились и сами учителя:

Волынкина Светлана Валентиновна, школа № 16: «Я болела ковидом в декабре в средней форме. На работе мне дали сюда путевку. Принимаю ингаляции, хожу в соляную пещеру, в бассейн. Живу здесь. Очень комфортно, хорошее питание».

Белицкая Наталья Владимировна, лицей № 20: «Очень тяжело перенесла ковид, получила осложнения. Здесь принимаю целый комплекс процедур. Очень внимательное отношение со стороны персонала, хорошие специалисты».

Кучеренко Екатерина Владимировна, школа № 19: «Я благодарна за такую уникальную возможность. В родном городе получаю реабилитацию. Уже чувствую себя гораздо лучше».

Маматюк Татьяна Васильевна, школа № 6: «Я очень сильно переболела коронавирусом в декабре. Лежала в госпитале, потом еще лечилась дома. Рада, что на работе меня ценят. Директор отправила на реабилитацию в санаторий «Пятигорский нарзан». Здесь все класса люкс! Мне очень нравится».