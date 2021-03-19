Педагоги столицы СКФО соревнуются за звание «учитель будущего»

Команда педагогов пятигорской школы №17 участвует в финале всероссийского конкурса «Учитель будущего».

99 команд из 44 регионов собрались в Петербурге. Конкурсантов ждут три испытания: выступление на конференции «Учительская команда. Наш опыт», междисциплинарный урок и проектирование воспитательного мероприятия. Конкурс «Учитель будущего» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проводится он при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование». Из 39 тысяч участников на старте конкурса в финал вышли 99 команд – 296 учителей из 44 регионов России. То есть на одно место в финале претендовали 132 человека. Ставропольский край (наш регион вошел в пятерку лидеров по числу финалистов) в Петербурге представляют сразу четыре команды — пятигорчане, а также их коллеги из краевого центра, Железноводска и хутора Красночервонного Новоалександровского округа.

В команде пятигорской МБОУ НОШ №17 честь города и края отстаивают педагоги Елена Васильева, Кристина Порохова, Татьяна Тихонова. Стоит отметить, что организаторы конкурса уделяют особое внимание постпроектному сопровождению. По итогам испытаний будет сформировано сообщество «учителей будущего» из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участвовать в мероприятиях на базе Мастерской управления «Сенеж» (образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей»), а также в ключевых событиях сферы образования.