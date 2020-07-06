Педиатрическое отделение в Пятигорске не закрывается!

В минздраве Ставрополья не подтвердили снова появившуюся в соцсетях информацию о закрытии педиатрического отделения Пятигорской детской больницы на аллее Строителей.

Речь шла о переезде на улицу Калинина, а на прежнем месте отделения якобы откроется торговый центр. Как заверили в краевом минздраве, закрытия детского отделения не планировалось ранее, ни сейчас, ни в будущем.

Сейчас в здании на Аллее строителей начался капитальный ремонт. Там будут созданы комфортные условия для детей и родителей, появятся кондиционеры. Ранее в соцсетях посетители жаловались на жару в кабинетах.

Прием пациентов перенесен в детскую поликлинику на улице Калинина. Там ведут прием педиатры, узкие специалисты, есть лаборатория, кабинеты ультразвуковой диагностики, рентгендиагностики, процедурные кабинеты. Транспортная доступность из любой точки города. Поликлиника на Калинина принимает пациентов от 0 до 18 лет.

После ремонта на Аллее строителей предусмотрено открытие реабилитационного отделения. Медучреждение получит уникальное и дорогостоящее оборудование для реабилитации детей раннего возраста с патологией нервной системы, в том числе детей-инвалидов.Будет открыт дневной стационар на 5 коек в две смены для реабилитации детей после травм. Сейчас это реальная проблема в Пятигорске, так как таких детей приходится возить в медучреждения для взрослых.

Прием педиатра на улице Аллея строителей будет сохранен. Так что поводов для беспокойства у родителей нет, отметили в краевом минздраве.