Переезд — зона повышенного внимания и ответственности!

Несмотря на постоянное освещение в СМИ происшествий положение с обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах остается тревожным.

Так 10 апреля 2022 года на регулируемом, без дежурного работника железнодорожном переезде 5 км пк 2 перегона Зеленчук — Ураковская допущено столкновение пригородного поезда с легковым автомобилем марки «ВАЗ-2115», при столкновении водитель автотранспортного средства погиб. Что сподвигло водителя легкового автомобиля, нарушая правила дорожного движения, выехать на переезд перед приближающимся поездом, притом что светофорная и звуковая сигнализация работала исправно — остаётся загадкой.

В связи с этим хочется обратить внимание всех участников дорожного движения и всех ответственных за транспорт — не поддавайтесь одномоментным порывам, на дороге это не нужно.

Большую тревогу и опасение вызывают случаи агрессии со стороны так называемых «крутых» или правильнее сказать «крученых» водителей, которые вступают в полемику с дежурными по переезду и требуют открыть для них переезд. Но, во-первых, дежурный даже если и захочет не сможет открыть переезд (автоматика не даст пока поезд находится в зоне блок участка переезда), а во-вторых, дежурный по переезду выполняет свои обязанности согласно утверждённому приказу Российской Федерации №237 от 15.07.2015 г. и несёт ответственность за безопасность движения поездов на своём переездном посту.

Минераловодская дистанция пути предупреждает всех водителей о недопустимости нарушений правил проезда через железнодорожный переезд и о персональной ответственности каждого водителя в случае нарушения ПДД и его последствий.

Как правило, все ДТП происходят по вине водителей автомашин, грубо нарушивших Правила дорожного движения в части проезда железнодорожного переезда на запрещающие показания автоматической переездной сигнализации и закрытые обустройства переезда. Последствия аварии причиняют не только физический ущерб, но и моральный. Представьте, каково машинисту, что он чувствует и переживает.

Минераловодская дистанция пути обращается ко всем водителям транспортных средств, с просьбой, соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Уважаемые водители!

Не подвергайте себя, пассажиров и людей, находящихся в поездах смертельной опасности! Сэкономив минуту, вы можете сделать несчастными сотни людей!

ВОДИТЕЛЬ!!! ПОМНИ, что безопасно миновать переезд можно, выполняя следующие правила:

— НЕЛЬЗЯ выезжать на него при запрещающем сигнале светофора (звуковом и световом);

— ВОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН остановиться не ближе 5 метров от шлагбаума или светофора, а при их отсутствии не ближе 10 метров до первого рельса;

— ЗНАЙТЕ, что быстро остановить поезд невозможно! Даже применив экстренное торможение, машинист остановит его лишь через 800-1000 метров.