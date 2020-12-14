Перепись – дело ответственное

Двенадцатая Всероссийская перепись населения (ВПН-2020) пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года на всей территории Российской Федерации. Планировалось, что основной этап состоится в минувшем октябре, но эпидемиологическая ситуация заставила изменить планы. Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год. О том, как планируется проводить столь масштабное мероприятие в непростых условиях, нам рассказала начальник Отдела государственной статистики в ПятигорскеСеверо-Кавказстата Наталья Нигрей.

— Безусловно, вопрос безопасности для нас сегодня находится на первом месте. Задачу обеспечить ее поставил и глава Росстата Павел Малков. Если к моменту проведения переписи коронавирусная инфекция не перестанет представлять угрозу, то всех переписчиков обеспечим масками, перчатками и средствами дезинфекции. Сейчас Росстат ведет переговоры с Минздравом России о вакцинации переписчиков от коронавируса. Кроме того, сотрудники пройдут специальный инструктаж, где их научат распознавать угрозы здоровью. И при малейшем подозрении респондентам рекомендуется предложить самостоятельно поучаствовать в переписи.

— Каким образом житель Пятигорска сможет переписаться сам?

— Цифровизация не миновала и Росстат. Можно самостоятельно пройти перепись на портале «Госуслуги». Кроме того, в городе начнут работать стационарные переписные участки, куда можно будет прийти и переписать себя и свою семью. Хочу отметить, что все персональные данные полностью анонимны.В системе они храниться не будут, так как отделяются от анкет еще на этапе передачи их в единую информационную базу переписи. То же самое происходит и с переписными листами, заполненными на «Госуслугах». Публикация результатов переписи устроена таким образом, что восстановить информацию о конкретном респонденте будет невозможно.

— Какими силами будет проводиться ВПН-2020 в Пятигорске?

— Наш отдел работает в тесном сотрудничестве с городскими властями. Уже проведена деятельность по уточнению адресного хозяйства города и обеспечению установки отсутствующих указателей наименования улиц (на угловых домах) и номерных знаков на домах и квартирах. Хочу заметить, что этообязанность собственников строений и помещений. И если какой-то хозяин не успел, прошу сделать это до Нового года.

Теперь о кадрах. Для полноценного охвата всего нашего многотысячного города ресурсов Росстата и администрации, конечно, недостаточно. Поэтому в данный момент мы уже начали кадровый подбор. ВПН-2020 впервые будет проводиться в цифровом формате, с использованием переписчиками планшетов. Это накладывает определенные ограничения на кандидатов в части владения навыками работы с цифровыми устройствами. Если вы знакомы с персональным или планшетным компьютером, вы гражданин РФ старше 18 лет, тоу вас есть возможность стать переписчиком. Работа ответственная, ведь от результатов ее зависит то, как и куда двигаться стране в целом и Пятигорску в частности. Масштабное исследование позволит увидеть фактическое состояние народонаселения страны, проанализировать произошедшие за десятилетие изменения и получить максимально точные прогнозные оценки для разработки дальнейшей стратегии социально-экономического развития России. Если вы готовы стать участником столь ответственного мероприятия, как 12-я Всероссийская перепись населения, то мы ждем вас.

Требования и условия работы

Контролер полевого уровня:срок работы 2 месяца(март-апрель 2021 года), вознаграждение 20000 руб. в месяц. Переписчик–1месяц (апрель 2021 года), вознаграждение 18000 руб. в месяц. Сумма вознаграждения с учетом НДФЛ.

Для участия в переписи необходимо заполнить анкету, размещенную на сайте https://pyatigorsk.org/20280 внизу страницы в материале «Как стать переписчиком». Анкету нужнонаправить в Отдел государственной статистики в городе Пятигорске Северо-Кавказстата по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 511, e-mail: [email protected]

По всем возникающим вопросам обращаться к уполномоченным по вопросам проведения ВПН-2020 в городе Пятигорске по телефонам:

— 8-905-411-63-19; 8-928-346-56-61 Ясинецкий Александр Иванович;

— 8-962-451-20-47 Немцев Евгений Александрович;

— 8(8793)97-35-13; 8(8793)33-93-22; 8(8793)33-92-62 Отдел государственной статистики в городе Пятигорске.