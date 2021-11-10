ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ ИДЕТ ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ

Губернатор Владимир Владимиров в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам организации в крае Всероссийской переписи населения. В нем приняли участие члены краевого Правительства, главы муниципальных и городских округов.

Предваряя выступления докладчиков, глава региона отметил важность переписи как инструмента получения точных данных о демографическом и социально-экономическом состоянии Ставрополья.

— Численность населения – это критерий, который влияет на распределение межбюджетных трансфертов, уровень финансирования социальных программ. Обновление этой информации необходимо, чтобы точно планировать работу в сфере строительства социальных объектов, создания рабочих мест, по другим ключевым направлениям. На протяжении лет с данными текущей переписи будут сверяться важные управленческие решения, – акцентировал Владимир Владимиров.

Как прозвучало, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября текущего года. Для ее организации в Ставропольском крае действуют 829 переписных участков, работают свыше 5,3 тысячи переписчиков и около 1 тысячи контролеров.

Сотрудники, которые взаимодействуют с людьми в ходе опросов и заполнения переписных листов, прошли вакцинацию против коронавируса, состояние их здоровья регулярно проверяется с помощью ПЦР-тестирования.

Перепись в регионе ведется опережающими темпами. На сегодняшний день уровень охвата составляет 103,9% от плана на текущую дату.

Впервые перепись проводится тремя способами: с помощью переписчика на дому, на стационарных переписных участках, а также самостоятельно через портал Госуслуг. Такой электронной формой участия воспользовались почти 14% ставропольцев, охваченных исследованием.

В ходе совещания муниципальные главы отчитались перед Губернатором о ходе переписи в территориях.