Перепись продолжается

В Ставропольском крае родолжается Всероссийская перепись населения. В крае работают 829 стационарных переписных участков, в работе задействованы 5 044 человека.

Севкавстат рассказал, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 приняты меры для обеспечения безопасности участников переписи. Строго соблюдаются инструкции Минздрава России: обеспечивается социальная дистанция в помещениях, контролируется температура тела сотрудников, проводится регулярная санитарная уборка и проветривание стационарных переписных участков.

Все переписчики обеспечены средствами индивидуальной защиты. При наборе переписчиков приоритет отдавался людям с иммунитетом – переболевшим или вакцинированным от COVID-19. Если у респондента имеются признаки простуды, переписчик оставит ему листовку (положит в почтовый ящик) с подробным описанием, как можно переписаться самостоятельно через интернет. Прохождение переписи через портал Госуслуг является приоритетным. Заполнение электронных переписных листов позволит снизить риски заражения COVID-19.

Напомним, участие в переписи является абсолютно конфиденциальным. Переписные листы обрабатываются только Росстатом. Перепись продлится до 14 ноября.