Перепишись в МФЦ!

В Пятигорске предоставлена услуга переписи в МФЦ — еще один удобный и быстрый способ пройти Всероссийскую перепись населения. Для этого нужно зайти в офис МФЦ и ответить на вопросы там. В центральном офисе, расположенном по адресу: ул. Коллективная, д. 3, населению предоставлена возможность заполнения опросного листа в электронном виде через портал Госуслуг.

С 9.00 до 18.00 часов специалист центра оказания государственных и муниципальных услуг принимает от граждан РФ достоверные сведения и в реальном времени направляет их в Росстат. Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, окончательные итоги будут опубликованы в IV квартале 2022 года.