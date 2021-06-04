Первая новость в последние, право и закон

Сотрудники базового межрайонного отдела специальных экспертиз и исследований на КМВ ЭКЦ ГУ МВД России по Ставропольскому краю в честь Дня химика провели занятия с воспитанниками группы «Звездочка» детского сада МБДОУ №8 «Теремок» г.Пятигорска, в ходе которого показали детям цветные качественные химические превращения различных веществ, вырастили кристаллы и получили горячий лед. Рассказали и наглядно продемонстрировали воздействие жидкого азота на предметы, а также скрытые свойства флуоресцентных карандашей.