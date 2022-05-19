Первого сентября 2022 года вступит в силу новый порядок диспансерного наблюдения за взрослыми

Прокуратура Пятигорска разъясняет, что приказом Минздрава России от 15.03.2022 N 168н вместо действующих правил диспансерного наблюдения за пациентами в возрасте от 18 лет и старше утвердил новые. Основное изменение — расширение случаев, при которых устанавливают такое наблюдение.

У терапевта, кардиолога и других врачей-специалистов будут свои перечни хронических заболеваний, функциональных расстройств, иных состояний для постановки пациента на диспансерный учет.

Сейчас есть только список для терапевта, но новый от нынешнего отличается. Для отдельных заболеваний изменили минимальную периодичность диспансерных приемов. Так, пациента с хроническим атрофическим гастритом нужно будет осматривать не реже 1 раза в год, а не 2 раза в год. Кроме того, в перечень добавили заболевания.

Одно из уточнений в порядке касается руководителя медорганизации либо его заместителя, который отвечает за организацию диспансерного наблюдения. Установили срок обобщения и анализа результатов диспансерного наблюдения за лицами, которые находятся на обслуживании в медорганизации. Это нужно делать ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.