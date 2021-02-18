Первую помощь оказывают дети

Успеть оказать первую помощь, чтобы спасти жизнь – в Пятигорске этот важный навык осваивают ученики старших классов СОШ № 31 со спортивным уклоном. Здесь открылась «Школа юного спасателя». Это совместный проект образовательного учреждения и Пятигорского медико-фармацевтического института.

В кабинете биологии светло от горящих глаз ребят. Все они с искренним интересом слушают лектора – кандидата медицинских наук, доцента кафедры терапевтических дисциплин 2 ПМФИ, врача-терапевта высшей категории Анзора Болатчиева. И, конечно, больше всего ждут, когда можно будет перейти к практической части занятий: отрабатывать усвоенный материал, делать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца или накладывать повязки на раны. Ведь практика – критерий истины! А еще школьникам нравится, когда преподаватель приводит им примеры из своего личного опты. Ведь ему ни раз приходилась и бывать в зонах ЧС, и спасать людей.

Как рассказала учитель химии и биологии СОШ № 31, а также куратор этого долгосрочного курса Светлана Шиварева, еще на своих уроках она обратила внимание, что детям интересно узнавать все про оказание медицинской помощи. И когда поступило предложение из вуза о проведении занятий, в школе сразу же согласились. «Мы сделали объявление по школьному радио, что идет набор учеников от 7 класса и старше. Желающих оказалось много. В основном это дети, которые в будущем хотят связать свою жизнь с медициной или пойти работать в МЧС. Но есть и те, кому просто интересна данная тема», — отметила Светлана Шиварева.

— Эти ребята сейчас находятся на пороге взрослой жизни, — рассказывает Анзор Болатчиев. – Часто именно дети спасают других людей. А в 90 % случаев пострадавшие гибнут в различных ситуациях именно потому, что им не успели оказать первую помощь. Например, лично я дважды реанимировал своего отца. Поэтому, я считаю, что данными навыками должен обладать каждый человек. Они не требуют специального образования.

Преподаватель также признался, что со школьниками ему работать по душе. Ведь он видит по глазам, что им действительно интересен предмет.

Слово участникам:

Мария Медведева, 8 класс: «В жизни может случится что угодно. И я хочу, если вдруг кому-то рядом понадобиться помощь, не растеряться и суметь оказать ее. Поэтому я хожу на курсы. Люблю практическую часть лекций больше всего. У меня хорошо получается».

Восьмиклассники Захар Соколов и Арсен Геворкян рассказали, как за три урока узнали, что делать, чтобы вывести человека из состояния обморока. Теперь могут оказать помощь. Молодым людям также нравится, как лектор дает им и теоретический материал.

Итак, курс рассчитан до конца учебного года. За это время ребята освоят действия, применимые к перечню состояний, при которых оказывается первая помощь: отсутствие сознание; остановка дыхания и кровообращения; наружные кровотечения; инородные тела верхних дыхательных путей; травмы различных областей тела; ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения, отморожение и другие эффекты низких температур; отравления.