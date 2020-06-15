Первый этап отмены ограничительных мер на Ставрополье в действии

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. В нем приняли участие члены Правительства края, главы муниципальных образований, руководство территориальных управлений Роспотребнадзора, МЧС, правоохранительных органов.

Владимир Владимиров отметил, что санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе в настоящее время можно охарактеризовать как стабильную. По словам главы края, это позволяет перейти к первому этапу отмены ограничительных мероприятий, действующих в регионе из-за угрозы коронавируса.

– Основные показатели стабильные на протяжение двух последних недель. Резкого скачка заболеваемости не произошло. Число проводимых в крае тестов постоянно растет. Все больше случаев выздоровления. Словом, жизнь продолжается, и мы должны принимать решения, связанные с развитием экономики и с минимизацией тех потерь, которые жители края понесли из-за вынужденной самоизоляции, – отметил Владимир Владимиров.

Решением совета поддержан переход к первому этапу снятия ограничений. Соответствующее постановление губернатор подписал во время заседания.

В том числе, предприятиям общественного питания разрешается обслуживание посетителей на открытом воздухе на летних верандах и террасах.

Также смогут работать объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары, с площадью торгового зала до 400 м2, имеющие отдельный наружный (уличный) вход, при условии обеспечения одновременного нахождения в торговом зале не более 1 человека на 4 м2.

Разрешены занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2 человек вместе и расстояния между занимающимися не менее 5 метров.

Открыты для посещения курортные парки, терренкуры и другие объекты курортной инфраструктуры.

Снимается ограничение на посещение кладбищ.

Вместе с тем, действие ряда ограничительных мер сохраняется до 1 июля 2020 года.

В том числе, в крае запрещено проведение массовых мероприятий, за исключением военного парада и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Также остается приостановленной работа парков культуры и отдыха, концертных залов и кинотеатров. Закрыты для посещений музеи, библиотеки, бассейны, фитнес-центры, аквапарки.

До 1 июля 2020 года продолжает действовать режим обязательного ношения защитных масок для лица.

Продлено действие запрета на прием и размещение граждан в объектах оказания гостиничных услуг и услуг по временному размещению (за исключением санаторно-курортных учреждений, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности).

Кроме того, на этот период сохраняется режим обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше и лиц с определенными хроническими заболеваниями.

При нахождении в общественном месте рекомендовано соблюдать социальное дистанцирование.

Постановление губернатора вступило в силу с 11 июня 2020 года.