Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Пятигорске

Одна из крупнейших онлайн-аптек России запустила в городе-курорте высокотехнологичный центр обслуживания населения. Здесь представлено более 12 тысяч наименований лекарств (включая редкие и дефицитные препараты) и товаров для здоровья, в дальнейшем ассортимент планируют расширить. Аптека-хаб, рассчитанная на обработку до 600 заказов в день, открылась на улице Пастухова. По словам заместителя главы администрации Пятигорска Анастасии Малыгиной, аптека-хаб поможет горожанам уже на новом уровне заботиться о своем здоровье и здоровье близких.

— Широкий ассортимент лекарств и товаров для здоровья, надежное качество, быстрая доставка, возможность проконсультироваться с фармацевтом онлайн — всё это быстро сделает первую пятигорскую СБЕР ЕАПТЕКУ популярной и востребованной, — убеждена она. — Эти характеристики отлично встраиваются в концепцию «умного города», современного города. А главное — это удобно, доступно, просто, понятно каждому. Мы рады, что в город заходят компании, умеющие эффективно и грамотно сочетать высокие технологии и социально-ориентированный подход!

Компания планирует активное развитие в регионе. В течение ближайших двух лет будет открыта еще одна аптека в Пятигорске, а также хабы в Невинномысске, Кисловодске, Ессентуках, Михайловске. Кстати, центр, который открыт сегодня, стал уже вторым в Ставропольском крае: буквально несколько дней назад подобная точка начала работу в Ставрополе.

— Банк сотрудничает с рядом лечебных учреждений края, мы уверены, что подобный шаг позволит повысить качество предоставляемых услуг, — подчеркнул Евгений Смирнов, региональный директор Ставропольского отделения Сбербанка.

Кроме лекарств и витаминов в интернет-аптеке представлен широкий выбор товаров для красоты и здоровья, а также средства гигиены и медтехника. На дом доставляют любые товары, кроме спиртосодержащих препаратов и медикаментов, которые отпускаются по рецепту. Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать в СБЕР ЕАПТЕКЕ.

— Со временем спектр услуг будет расширяться: сейчас мы работаем над тем, чтобы стало доступно получение лекарств по электронным рецептам, — рассказал Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА. — СБЕР ЕАПТЕКА – современный сервис, который помогает людям заботиться о здоровье и способствует развитию цифровой медицины в стране, и мы признательны администрации Пятигорска за поддержку.

Аптека-хаб в Пятигорске работает по адресу: ул. Пастухова, д. 23. Для справки: СБЕР ЕАПТЕКА (до ноября 2020 года — Еаптека) основана в 2000 году. Компания входит в экосистему Сбера. Сегодня это одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья.

СБЕР ЕАПТЕКА работает в более чем 60 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Курскую, Тверскую, Белгородскую, Орловскую, Ярославскую области, Пермский край, Башкирию и Республику Татарстан. Ежемесячно сервисом пользуется более 9 млн. человек. Оборот компании за 2020 год составил 11 млрд. рублей. СБЕР ЕАПТЕКА сотрудничает более чем с 270 лицензированными дистрибьюторами, больше чем со ста крупнейшими официальными производителями заключены прямые контракты. Все товары сертифицированы, строго соблюдаются условия хранения и транспортировки. В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило Еаптеку в перечень социально значимых интернет-ресурсов. Кроме того, в 2020 году СБЕР ЕАПТЕКА получила награду «Премия Рунета» в номинации «Здоровье и отдых» за удобный сервис (сайт и приложение).