Первый на КМВ фестиваль спортивной ходьбы прошел в Пятигорске

Первый спортивный фестиваль «I Открытый кубок Кавказских Минеральных Вод по северной ходьбе КAVKAZ-NORDIС» прошел в Пятигорске. Старт состоялся около озера Провал.

Цифра:500 любителей активного отдыха из разных регионов страны (Ханты-Мансийского автономного округа, Ростовской области, Краснодарского края, КБР, КЧР, городов Ставропольского края) собрались, чтобы посоревноваться не только в скорости, но имастерстве.

Фестиваль открыл череду мероприятий, которые пройдут при поддержке Российской Федерации северной ходьбы (РФСХ) и администрации Пятигорска. Организатор — автономная некоммерческая организация «Центр проектных инициатив «Новая территория» и клуб северной ходьбы КAVKAZ-NORDIС. Как рассказала директор Центра, основатель клуба северной ходьбы КAVKAZ-NORDIС Тамара Шалдырван, это, по сути, историческое событие: стартовал первый фестиваль по северной ходьбе на КМВ из череды запланированных.

— В программе несколько дисциплин, — рассказала Тамара Викторовна. — Соревнования по технике nordicskills с присвоением квалификации. Затем наши «нордики» пройдут дистанцию 2 километра, а самые выносливые — 8 километров. Расстояние 8 километров также пробегут наши партнеры — участники школы правильного спорта I LoveSupersport KMV.

Данное событие, на самом деле, можно назвать историческим. Ведь КМВ идеальны для северной ходьбы. Тамара Шалдырван отметила, что не знает региона, где было бы так комфортно тренироваться: свежий воздух, терренкуры, атмосфера.

Во время церемонии открытия участников фестиваля поприветствовали президент Федерации спортивного ориентирования Ставропольского края Данил Харченко и директор МБУ «Центр физической культуры и спорта города Пятигорска» Елена Малькова. Затем прошла разминка, и «нордики» приступили к соревнованиям.

Стоит отметить, что фестиваль был полностью бесплатным для участников, как и занятия в клубе северной ходьбы. Тамара Шалдырван подчеркнула, что одной из целью фестиваля является популяризация этого вида спорта. «Мы хотим развеять миф о том, что со скандинавскими палками ходят только бабушки. Это не так. Данный спорт очень демократичен, доступен и подходит для любого возраста. Ведь все хотят быть здоровыми и красивыми», — сказала Тамара Шалдырван.

Этот любительский спорт действительно с каждым годом набирает популярность у жителей и гостей курортного региона. Поклонники северной ходьбы здесь совмещают прогулки с экскурсиями по старинным маршрутам оздоровительных терренкуров.

Слово -участникам

Анна Левченко, Пятигорск: «Сегодня участвую в соревнованиях по технике nordicskills. Хочу получить квалификацию. Затем прохожу дистанцию 8 километров. Я занимаюсь в клубе северной ходьбы КAVKAZ-NORDIС уже полгода. За это время обрела там подруг. Мы делаем суставную гимнастику, отрабатываем технику, ходим по трассам. И все это абсолютно бесплатно. Спасибо Тамаре Шалдырван, которая тренирует нас. Я уже вижу результат. Тело стало более гибкое, подтянутое и подвижное по сравнению с тем состоянием, которое было до того, как я стала заниматься. Ведь у меня сидячая работа. А сейчас я зажила по-новому».

Мария Николаева, Ессентуки: «Я участвую здесь от школы правильного спорта I LoveSupersport KMV. Когда мы тренируемся в Пятигорске, то делаем это на Машуке, так что трасса знакомая. И очень удобная. Сегодня солнечный день, а Машук тем и хорош, что здесь много тенистых отрезков пути. Недавно я принимала участие во всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ». Текущая неделя у меня восстановительная. Так что здесь я бегу для себя, а не на результат. Удивительное ощущение, что мне не нужно следить за темпом. Со мной такое впервые».

Дина Егорова, Пятигорск: «Тренируюсь со скандинавскими палками всего два месяца – но я уже в восторге. На фестивале участвую как в соревнованиях на технику, так и в дистанции 8 километров. Благодаря нашему наставнику Тамаре Шалдырван я быстро освоила этот вид спорта и уже вижу отличные результаты. Всем рекомендую присоединиться к нам. Это здорово».