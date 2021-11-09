Первый паспорт в жизни 24 пятигорчан

Сегодня свои первые паспорта граждан Российской Федерации получили 24 пятигорчанина. Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню работников органов внутренних дел. По традиции организатором его выступил Отдел по делам молодежи администрации города. Почетными гостями стали начальник ОМВД РФ по Пятигорску полковник полиции Михаил Громаков, заместитель главы администрации столицы СКФО Александр Бородаев, начальник Отдела по вопросам миграции ОМВД РФ по Пятигорску Андрей Потапенко и методист музея истории милиции-полициии Пятигорска, ветеран ВОВ Валерий Сабельников.

— Сегодня у вас важный день, — обратился к ребятам Михаил Громаков. – Уверен, что вместе с паспортом вы также приобретете такие качества, как ответственность, целеустремленность, уважение к старшим. Сегодня я вручаю вам паспорта в преддверии нашего профессионального праздника. Возможно, кто-то из вас захочет в будущем связать свою жизнь со службой в полиции. Будем рады.

О том, что этот день не только серьезный для юных пятигорчан, но и трогательный для их родителей, сказал Александр Бородаев. Он пожелал ребятам жить, пользуясь своими правами граждан Российской Федерации, но не забывать об ответственности, которая теперь ложится на них.

О том, что паспорт нужно бережно хранить и своевременно менять, ребятам напомнил Андрей Потапенко. Поделился своими воспоминаниями с мальчиками и девочками Валерий Сабельников. Ветеран признался, что перед тем, как ему самому предстояло получить свой первый паспорт, он не спал всю ночь – так волновался, думал о том, что он теперь взрослый и какая это ответственность.