Первый снег выпал в Пятигорске

Ночью снегоуборочная техника вышла на улицы города. По словам старшего мастера МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Смирнова, работали снегоуборщики, погрузчики, пескоразбрасыватели – всего 11 единиц техники. В первую очередь, очищены главные городские магистрали, улицы, по которым движется общественный транспорт, дороги в курортной зоне. Проведена обработка песко-соляной смесью и реагентами.

Осадки в виде снега город встречает во всеоружии: заранее проведены все необходимые работы по подготовке дорожной сети к работе в зимний период, сформирован достаточный запас песчано-соляной смеси и реагентов, как для механизированной уборки, так и для предприятий, осуществляющих ручную уборку.