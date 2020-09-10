Первый в крае инклюзивный бал — в столице СКФО

В парке Цветник на одной сцене выступили танцоры и вокалисты с серьезными нарушениями здоровья и артисты, не имеющие физических ограничений. Опыт мероприятий такого формата в стране уже есть, но впервые в России инклюзивный бал прошел не в танцклассе или доме культуры, а на большой открытой площадке. У мероприятия есть все шансы стать новой доброй городской традицией. И название бал получил говорящее — «Вдохновение».

Идею реализовать этот необычный проект в Пятигорске предложил актив волонтерского движения — еще в начале лета, на встрече с главой города. Дмитрий Ворошилов инициативу поддержал — и вот сегодня на танцплощадке в Цветнике встретились артисты из студии «Хочу танцевать» школы-интерната № 27, юные воспитанники фонда «Добро сердец», солнечные дети из центра творчества и развития «Виваче», джазмен Джамал Бугдаев, команда студии инклюзивного танца на колясках «ПРОдвижение», ребята из хореографического коллектива «Аметист» Дворца детского творчества и др. И хотя заявлен бал как мероприятие городское, на самом деле его границы простирались далеко за пределы Пятигорска. Приехали поздравить город-курорт с юбилеем и принять участие в праздничной программе представители невинномысского отделения Всероссийского общества слепых. Выступил в Цветнике и гость из солнечной Италии — студент Пармской консерватории Евгений Фоменко подарил зрителям и слушателям старинную итальянскую песню «Вернись в Сорренто». А танец

«Мы вместе» участники проекта решили посвятить волонтерам, героям всероссийской акции, помогавшим горожанам в дни карантина и вынужденной самоизоляции.

С наступающим Днем города поздравила Пятигорск и пятигорчан начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества аппарата Правительства Ставропольского края Наталья Адаева: — Прекрасный день, чудесная атмосфера, очень трогательное исполнение вальса… От всей души я желаю нам всем стать добрее, красивее, человечнее. С праздником, Пятигорск!

— Люди города — это его самое большое богатство, — убеждена заместитель главы администрации города Инна Плесникова. — Нам все задачи по плечу, потому что в Пятигорске живут и работают именно такие люди — неравнодушные и творческие. Частью инклюзивного бала стала акция «Вместе исполняем мечты». Юные особенные артисты, зрители и гости бала заранее поделились с организаторами проекта своими заветными мечтами. И вот пришло время исполнения желаний. А в роли добрых волшебников — краевые и городские власти, региональные отделения движений «Волонтеры культуры» и «Волонтеры-медики», благотворительный фонд «Ангел», движение «Отцы-добровольцы» и другие спонсоры и партнеры проекта. 19 заветных желаний, среди которых путешествие в горы, наборы для творчества, конная прогулка, дом для кукол, посещение батутного центра, поездка в Москву и даже полет на воздушном шаре — стали реальностью. Ведь Пятигорск — город, где мечты имеют привычку сбываться!