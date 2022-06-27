Первый в России спортивный проект RUS.X-Fly пройдет на КМВ

В большом зале Пятигорской ЦБС им. М. Горького, состоялась пресс-конференция, посвященная началу реализации уникального для России нового спортивного проекта RUS.X-Fly, включающего в себя скоростной пеший туризм и полеты на параплане. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов. Кавминводы выбраны пилотной территорией его реализации.

Организатор проекта, мастер спорта России по спорту сверхлегкой авиации, чемпионка России из Санкт-Петербурга Анна Лозовая ответила на вопросы журналистов:

— RUS.X-Fly — форма спортивного двоеборья, мощный и очень красивый спорт. Мы ставим своей задачей не только заявить о нем, популяризировать, расширить туристические возможности региона, но и привлечь молодежь в возрасте от 14 до 18 лет. Конечно, сами спортсмены — все люди взрослые и опытные. Однако мы обучаем и подростков. Мы занимаемся с ребятами в Тульской и Ленинградской областях. Наш проект носит социальную миссию — отвлечь подрастающее поколение от гаджетов.

Анна рассказала, что изначально проект разрабатывали под Крым. Но из-за запрета полетов в небе над Краснодарским краем срочно перенесли на Ставрополье. «И здесь я неожиданно нашла очень большую поддержку со стороны спортивного сообщества, творческих людей и СМИ», — прокомментировала Анна Лозовая.

Денис Корнилов, координатор проекта на КМВ, руководитель Пятигорского ТО «Бештаунит», отметил, что он со своей командой отвечает за творческое воспроизведение данного спортивного события. Кроме того, в планах — снять о нем документально-обзорный фильм в рамках проекта «Другой Кавказ».

— Хочу отметить, что по времени соревнования близки к проведению юбилейного кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ». Так что мы хотим привлекать к полетам в тандеме артистов. Идея на стадии согласования, — сказал Денис Корнилов.

RUS.X-Fly — новый и сложный вид спорта. Соревнование включают в себя пеший поиск места старта со всем оборудованием при себе (вес которого может достигать30 кг), затем — полеты по маршрутамс приземлениями и ночевками. Длина дистанции 200 километров. Соревнования пройдут с 15 по 21 июля 2022 года. Старт — с горы Юца. Финиш — в районе поселка Псебай (Краснодарский край). Все полеты — только по разрешенным для этого зонам в небе. Сопровождение на машинах с земли — обязательно. Организаторы уделяют большое внимание безопасности.