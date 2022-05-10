Песни Победы в сердце Пятигорска

Главный праздничный концерт 9 мая впервые состоялся в сердце Пятигорска — в парке Цветник. Его смогли посмотреть тысячи пятигорчан и гостей курорта. Такой формат пришелся людям по душе своей камерной, уютной атмосферой.

Как рассказала главный специалист МУ «Управление культуры администрации Пятигорска» Магдалина Вартанян, программа включала в себя семь блоков. Открыл концерт военный оркестр штаба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России. Зрители услышали популярные песни военных лет, такие как «Смуглянка», » Катюша», которую спели вместе с артистами. Выступление оркестра прошло в рамках акции «КавкаZ Za наших «, которую запустил полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка. С 16 00 праздничную программу продолжили артисты Ставропольского государственного театра оперетты. С песнями Победы. Далее в программе была церемония награждения участников VI​ городского конкурса по сохранению и популяризации объектов воинской славы «Наследники Великой Победы». Гран-при и Кубок главы города достался коллективу СОШ 31 со спортивным уклоном.

— Четвертый год подряд мы проводим в парке Победы к 9 мая праздничное мероприятие, — рассказала директор школы Татьяна Золотухина. — В этот раз в нем принял участие 831 человек: ученики,​ коллектив, родители. Мы всегда, не только ко Дню Победы, ухаживаем за стелами в парке и проводим там круглый год патриотические акции.

Концерт продолжили выступления школьников — лауреатов и победителей конкурса патриотической песни «Солдатский конверт». Далее — концертно-фронтовая бригада ГДК 1, затем — ветеран войны в Афганистане Анатолий Донцов, также певец, музыкант Егор Трофимов. Порадовал зрителей народно-сценичнский казачий ансамбль «Хуторок». Завершило действие выступление государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье». Кульминацией праздника стал салют с вершины горы Машук.