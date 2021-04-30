Песня, рожденная в День Великой Победы, звучала в Пятигорске

Город военно-исторического наследия стал участником флешмоба #ПобеднаяПесня26, который ранее поддержал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Пятигорчане выбрали песню, узнаваемую с первых нот – «Казаки в Берлине». Написана была она 9 мая 1945 года и стала первой песней Победы. Прозвучали «Казаки» в исполнении пятигорского народного ансамбля «Терек». Кстати, старейший казачий коллектив в регионе, отметил свое 65-летие. Поздравил «терцев» глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Градоначальник встретился с артистами в Городском Доме культуры № 1 и вручил подарок – сертификат на музыкальный инструмент (трехрядный тульский баян). Благодарственным письмом был отмечен художественный руководитель ансамбля Антонина Назаренко, а в копилку творческого коллектива добавилась еще одна почетная грамота. За долгую творческую биографию ансамбль не раз выступал на многих престижных площадках и стал обладателем большого количества дипломов, медалей и грамот различных фестивалей народного творчества. В репертуаре «Терека» – песни терских, донских и кубанских казаков.