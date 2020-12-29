Пиротехника требует осторожности

Полиция Ставропольского края напоминает о мерах безопасности при обращении с пиротехникой.

Уважаемые жители и гости города-курорта!

В период проведения новогодних и рождественских праздников полиция Ставрополья призывает жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности при обращении с пиротехническими изделиями. Помните, что в целях безопасности рекомендуется использовать только сертифицированную продукцию.

Для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной инструкции по применению на русском языке, перед применением внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности. Использовать пиротехнику следует только на улице, на открытых площадках, вдали от домов и массового скопления людей.

При использовании пиротехнических изделий запрещается: любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению пиротехнической продукции; применять при сильном ветре; осуществлять запуск изделий с признаками разрушения или с истекшим сроком годности; разбирать пиротехническую продукцию; производить пуск детьми, с рук, направлять фейерверк на людей, животных и строения. Соблюдение правил безопасности позволит избежать печальных последствий и не омрачить праздник.