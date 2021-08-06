Писатель из Сызрани в гостях у редакции

Недавно к нам в редакцию неожиданно зашел гость — член Союза писателей России, член академии «Русский слог» Олег Корниенко. Олег Иванович сам из Сызрани. В Пятигорск приехал отдыхать в Военном санатории.

Как человек пишущий и любопытный, конечно же, гуляя по Пятигорску, не забывал и в газетные киоски заглядывать, где, по его мнению, и должна продаваться не только центральная, но и местная пресса. «Я удивился тому, какая здесь интересная местная газета «Пятигорская правда». И содержательная! А хорошо бы и в Сызрани такую выпускать: чтоб рука от одного яркого логотипа уже к газете тянулась. Как оказалось, газета появляется в киосках по четвергам — толстенькая, с ТВ-программой. И что удивительно, стоят 12 страниц издания совсем недорого. А в ней черно-белые и цветные полосы не только о современной жизни, но и о прошлом края. А потому я поставил перед собой задачу побывать в этой газете и высказать ее сотрудникам все, что думаю об издании», — поделился историей знакомства с «Пятигоркой» Олег Корниенко.

Несмотря на очень жаркий день, Олег Иванович пришел в редакцию, где его и встретили наши сотрудники. Волнуясь, Олег Корниенко объяснил цель своего визита: отдыхает здесь, ему понравилась местная газета и он хотел бы приобрести и старые ее номера. А еще он с радостью подарил нам несколько выпусков сызранских «Бесплатных объявлений» со своими материалами, которые специально прихватил с собой. И, конечно, было фото на память.

В Пятигорске писатель совершил несколько экскурсий, передал свои издания в дар библиотекам, встретился с местными общественниками и даже побывал в городской администрации. В нашем городе ему очень понравилось. Полученными знаниями и впечатлениями писатель поделится со школьниками в родной Сызрани. Он часто проводит с ними встречи. Темой очередной станет Пятигорск и посещение лермонтовских мест. «У нас Тарханы рядом — за Пензой. Там начало жизни Лермонтова, а здесь, в Пятигорске, — окончание. Считаю, это просто необходимо увидеть своими глазами. Очень благодарен городу за то, что охраняет такое богатство».

Факт:

Олег Корниенко — автор сборников детских рассказов «Воздушный почтальон» и «Шаги за дверью».

Он также написал «Декоративный Зяка», «Жизнь за смерть» и «Добро радовать должно».Олег Иванович — лауреат различных литературных конкурсов и премий. Важнейшая из них — премия имени Эрнеста Хемингуэя, которую учредил канадский русскоязычный журнал «Новый свет». Олег Корниенко получил награду за рассказ «Петля Нестерова». При этом он стал единственным в России детским писателем, которому была присвоена эта премия.