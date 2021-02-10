Письмо к Онегину из уст 80 Татьян

В Пятигорске 80 Татьян прочитали хором письмо к Онегину. Так необычно в школе № 31 отметили День памяти поэта.

Эта акция — часть большого социального культурно-образовательного проекта «Пятигорск с Пушкиным», который живет и развивается в столице СКФО уже около пяти лет. Из-за эпидемиологических ограничений коллективное чтение пришлось провести в два этапа.

— Над истинным время не властно: Татьянам 21 века близки и понятны чувства, сомнения, страдания пушкинской героини, — убеждена Зоя Выхристюк, идейный вдохновитель и руководитель проекта, журналист, член Общественного совета Пятигорска.

Кстати, в школе № 31 работают сразу два литературных клуба. А еще здесь проводится эксперимент с Пушкин-переменками, когда школьники один раз в неделю за несколько свободных минут коллективно заучивают наизусть строфы из романа «Евгений Онегин».