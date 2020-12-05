Питание в школах – под контролем!

Администрация Пятигорска контролирует организацию питания в школах города. Особое внимание — качеству поставляемой продукции, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, ассортименту блюд. На днях организацию завтраков и обедов в школах Пятигорска проверила заместитель главы городской администрации — начальник управления образования Наталья Васютина. С директорами школ и заведующими производством она обсудила вопросы взаимодействия и реагирования на замечания со стороны родителей и учащихся.