Плановое повышение тарифов на коммунальные ресурсы обсудил общественный совет по ЖКХ при губернаторе СК

В заседании, которое прошло 8 июля под председательством Николая Стаценко, также приняли участие первый замминистра ЖКХ СК Ольга Силюкова, зампредседателя региональной тарифной комиссии Евгений Котов, замминистра энергетики, промышленности и связи СК Василий Глушаков.

С 1 июля на Ставрополье, как в остальных регионах России, произошло плановое повышение тарифов на коммунальные ресурсы. Платежка ставропольцев в среднем «потяжелела» на 3,4% (для сравнения, в прошлом году – на 3,6). Таково значение индекса роста платы граждан за коммунальные ресурсы, установленное Федерацией для края в этом году. В целом же по стране рост платы за «коммуналку» составил 4%.

Е. Котов объяснил, что подходы к формированию тарифов на тот или иной коммунальный ресурс различаются. Тарифы на теплоэнергию, питьевую воду и водоотведение устанавливаются на уровне края, отдельно для каждого поставщика услуги. Учитываются особенности производственного цикла, количество обслуживаемых потребителей, протяженность сетей, изношенность оборудования, а также финансовые затраты, в том числе на модернизацию производства.

Ценовые ставки на электроэнергию и газ устанавливаются едиными для всех поставщиков ресурса на территории края: тарифы на электроэнергию – в рамках предельных уровней, утверждаемых на федеральном уровне; цены на газ фактически представляют собой сумму трех составляющих, также утвержденныхна федеральном уровне. Плата зависит от категории потребителей. Например, используют ли они газ только для приготовления пищи или же еще и на отопление. А тарифы на электроэнергию утверждаются для сельского населения и жителей городов, использующих электроплиты, и – отдельно – для городского населения с газовыми плитами.

В разрезе разных видов ресурсов ситуация по краю выглядит следующим образом. Рост стоимости электроэнергии для населения в среднем по краю составит 4,12%. Жители городов, проживающие в домах с газовыми плитами, будут платить 5,06 руб./кВтч, сельское население и горожане, живущие в домах с электроплитами, – 3,54 руб./кВтч. На 3,64% в среднем по краю подрастет в цене тепловая энергия. На 3,3% в среднем вырастет тариф на водоснабжение и водоотведение – в зависимости от ресурсоснабжающей организации. При этом по решению губернатора СК тарифы ГУП СК «Крайтеплоэнерго» и ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» ‑ крупнейших на Ставрополье поставщиков тепла и питьевой воды соответственно ‑ установлены ниже экономически обоснованного уровня. Межтарифная разница компенсируется предприятиям из краевого бюджета. Стоимость газа составит 6,34 руб. за 1 м3 для домов с газовым отоплением и 6,39 руб. за 1 м3 для домов, где газ используется только на приготовление пищи и нагрев воды (рост стоимости на этот вид ресурса составил 2,92% и 3,06% соответственно).

Предельные тарифы на коммунальную услугу по обращению с ТКО для трех из четырех регоператоров, действующих на территории Ставрополья, также были проиндексированы. Однако на коммунальной платежке граждан это никак не отразится. Как прозвучало, по поручению главы региона Министерством ЖКХ СК достигнуто соглашение со всеми регоператорами о сдерживании роста платы на их услугу для ставропольцев до конца года.

Не изменится и минимальный размер взноса на капремонт общего имущества многоквартирных домов: 8 руб. 63 коп. за м2 для домов без лифтов и 9 руб. 63 коп. за м2 для домов с лифтами. Текущие размеры взноса начали действовать с 1 июля 2019 года и с тех пор не индексировались.

Е. Котов также напомнил, что платежки с новыми цифрами жители края получат в первых числах августа.