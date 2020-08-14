Платить штрафы вовремя

Полиция Пятигорска напоминает, что за несвоевременно оплаченные административные штрафы в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в двукратном размере неуплаченной суммы. Нарушителям также грозит административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов. Кроме того, какое бы суд ни принял решение о назначении административного наказания в пределах санкции ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, первоначальный штраф, назначенный постановлением о привлечении к административной ответственности, также должен быть оплачен. По итогам 7 месяцев 2020 года к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ привлечено 204 правонарушителя, из них административному аресту подвергнуто 39 правонарушителей, административному штрафу 140. Мировым судом вынесены постановления на общую сумму 153 тысячи рублей. Уважаемые граждане, не забывайте своевременно оплатить штраф!