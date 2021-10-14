Платите алименты вовремя

Неумолимая статистика свидетельствует о том, что каждая пятая семья распадается. При этом 80% таких пар сталкивается с проблемой выплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Сознательные родители, достигшие компромисса, заключают «соглашение об уплате алиментов» в рамках положений главы 16 Семейного кодекса Российской Федерации. Если договориться не удалось — заинтересованная сторона, как правило мать, обращается с иском о принудительном взыскании алиментов через суд. Судебная практика по взысканию алиментов на содержание детей широко распространена. Но, как оказалось, подать заявление и выиграть дело в суде — это первый и наиболее простой этап в процессе выплаты алиментов.Для наступления административной ответственности не нужно быть злостным неплательщиком алиментов. Административная ответственность, в отличие от уголовной, предусмотрена за правонарушения, а не преступления. Основная цель такой ответственности – предупредительная мера, не допустить совершения преступления. Можно выделить основные причины привлечения к административной ответственности за несвоевременную выплату алиментов: неявка, несообщение об уважительных причинах неявки в службу судебных приставов; непредставление информации по требованию судебного пристава о месте проживания, работы и прочее; предоставление недостоверной информации, например, будут переданы документы о доходах с заниженными данными; несообщение, несвоевременное сообщение данных об изменении места работы, учебы, места жительства, доходах, в том числе получение вознаграждения, премии, пенсии и т.д. Таким образом, даже «не злостное» уклонение от выплаты алиментов или затягивание процесса – это правонарушение.

Очень часто на судебные участки мировых судей г. Пятигорска обращаются граждане с заявлением о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, указывая, что отцы и матери помощи на содержание ребенка добровольно не оказывают. Большинство должников не имеют постоянной работылибо вообще нигде не работают. Часто возникает вопрос, если должник нигде не работает, а также после вынесения решения суда о взыскании алиментов уклоняется от их оплаты, какие предусмотрены действующим законодательством меры воздействия на должников?

Административная ответственность по неуплате алиментов была введена сравнительно недавно, в 2016 году, до указанного времени злостные неплательщики алиментов привлекались только к уголовной ответственности.

Если один из родителей не оказывает материальную помощь своим детям, то его можно принудить выплачивать алименты законно, путем подачи заявления о взыскании алиментов в мировой суд, после чего у должника возникают законные алиментные обязательства, невыполнение которых влечет очень серьезные последствия, вплоть до лишения свободы на определенный срок. Если вы, являясь должником по делу о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, и уведомлены о существовании задолженности, но в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства не выплачиваете задолженность, судебный пристав имеет право составить протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ, т.е.неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, и направить на рассмотрение мировому судье. Наказание по этой статье предусмотрено в виде обязательных работ на срок до ста пятидесяти часов либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с КоАП РФне могут применяться обязательные работы либо административный арест, в размере двадцати тысяч рублей. В большинстве случаев по данной категории дел мировыми судьями назначается наказание в виде обязательных работ.

Так, мировым судьей судебного участка №4 г. Пятигорска 30 марта 2021 года рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Черенкова, привлекаемого по ч. 1 ст. 5.35.1 КРФобАП.

Было установлено, что Черенков обязан согласно судебному приказу, выданному мировым судьей судебного участка №4 г. Пятигорска Ставропольского края, выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме в размере ¼ части всех видов заработка ежемесячно до достижения совершеннолетнего возраста. Достоверно зная о возбуждении в отношении него исполнительного производства о взыскании алиментов, зная о своей обязанности ежемесячно уплачивать алименты на содержание ребенка, без уважительной причины не уплачивал алименты за период с 01.11.2020 по 01.03.2021 в размере 48 380 руб.

В судебном заседании Черенков вину в совершении административного правонарушения признал полностью, раскаялся в содеянном, пояснив суду, что согласно решению суда он обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, однако по независящим от него обстоятельствам, а именно по причине отсутствия работы, средств на уплату алиментов не имеет.

Выслушав объяснения привлекаемого лица, исследовав материалы дела, оценив совокупность исследованных доказательств, мировой судьянашел виновность Черенкова в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1КРФобАП, установленной.

На основании постановления мирового судьи Черенков признан виновным в совершении правонарушения и назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов.

Информация подготовлена секретарем судебного заседания судебного участка № 4 г. Пятигорска Акопян В.В.