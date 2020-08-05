Площадки для крупногабаритного мусора – скоро в Пятигорске

В Пятигорске впервые создают 12 площадок для накопления крупногабаритного мусора.

Накануне совместным решением регионального оператора и администрации Пятигорска утвержден перечень адресов для первоочередного асфальтирования площадок под контейнеры и складирование крупногабаритных отходов, сообщает пресс-служба РО ООО «ЖКХ».

Работы ведутся с опережением графика. Общая площадь нового покрытия составит порядка 130 квадратных метров. На 12 точках можно будет складировать крупногабаритные отходы. Также на площадках разместят накопители для ТКО – 26 контейнеров. Адреса площадок с возможностью размещения КГО: Ул. Больничная, 46; Ул. Больничная, 7а; Ул. Бассейная, 2; Ул. Бассейная/Воровского; Ул. Воровского/Прогресса; Ул. Урицкого, 32; Ул. Яблоневая/Горячеводская, Ул. Садовая, 9; Ул. Дегтярева/Дзержинского; Ул. Бунимовича/Федько, 7; Ул. Кочубея, 33; Ул. Степная/Тольятти. — Теперь в распоряжении горожан есть места, куда можно и нужно складывать крупногабаритные отходы, — пояснил директор компании-регоператора «ЖКХ» Геннадий Ртищев.

– Надеемся на сознательность жителей улиц и на то, что свалок КГО на улицах будет значительно меньше. Обращаем внимание жителей: контейнеры с указанных адресов убраны временно, но баки есть на соседних площадках, ими и следует пользоваться. На прежние места накопители будут возвращены совсем скоро, как только позволит новое покрытие.