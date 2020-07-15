По хорошим дорогам Пятигорска

В столице СКФО продолжаются масштабные работы по ремонту дорог во всех районах города. Пятигорск преображается буквально на глазах. Рабочие трудятся не покладая рук, техника курсирует по объектам. И в самое ближайшее время автомобилистам станет куда комфортнее перемещаться здесь из пункта А в пункт Б, а пешеходам – приятнее ходить.

2020 год стал знаковым для нашего города в вопросах благоустройства. Так, всего на его территории будет отремонтировано более 40 дорог. Работы производятся за счет финансирования из дорожного фонда Ставропольского края.

Цифра

В соответствии с поручением губернатора региона Владимира Владимирова в этом году размер субсидии Пятигорску составил 260 млн. рублей.

Программа ремонта сформирована по итогам обследования улично-дорожной сети и на основе обращений, поступивших от жителей города. Преобразования затронули все микрорайоны и поселки Пятигорска. Несколько объектов уже отремонтировали.

Как рассказал начальник МКУ «Управление капитального строительства администрации Пятигорска» Иван Устименко, на улицах Заводская, Фрунзе, Пожарского, Садовой, Ивовой, Горячеводской, Делегатской и переулке Зеленом завершена укладка асфальтобетонного покрытия. Улицы Крайнего, Московская и Пионерлагерная еще в процессе. Там производят монтаж бордюрного камня, готовятся мероприятия под укладку асфальтобетонной смеси. Но это только один контракт.

«По второму контракту ремонтируются: улицы Беговая, Братская, Дзержинского, Акопянца, Кавказская, Новороссийская, Власова. Там демонтируют старый бордюр и идет установка нового — на дорогах и тротуарах. Готовят пространство под укладку асфальтобетонной смеси. В поселке Нижнеподкумском, а также на улицах Новосельской и на проспекте Калинина асфальтобетонное покрытие уже положили. Сейчас проводятся отсыпка и укрепление обочин. Затем рабочие приступят к ремонту улиц Бештаугорской, Первомайской, Ессентукской, 295-й Стрелковой дивизии, Пастухова, Мира, Железнодорожной и Кисловодское шоссе», — рассказал Иван Устименко.

По третьему контракту работы ведутся на подъезде к Пятигорску со стороны Нальчика, а также на улицах Анисимова, Университетской, Розы Люксембург и Черкесском шоссе. Здесь демонтируют бордюры, фрезеруется старое, пришедшее в негодность, асфальтобетонное покрытие. На очереди — проезд Суворовский, улицы Дегтярева, Янышевского, Соборная, Буачидзе, Короткая.



Глава города регулярно выезжает на объекты, чтобы лично убедиться в качестве выполнения поставленных задач. Опыт позволяет. Ведь ранее Дмитрий Ворошилов занимал должность заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Градоначальник держит руку на пульсе графика каждой конкретной улицы. Ведь везде свои тонкости и нюансы. Так, например, Дмитрий Ворошилов обратил внимание подрядчика на необходимость обустройства улицы Заводской дополнительными техническими средствами безопасности дорожного движения. После окончания монтажа ливневки, здесь появится металлическое дорожное ограждение. Также уже в работе автобусная остановка на улице Пожарского. Приняты во внимание и замечания жителей отремонтированных улиц. «Все наказы и рекомендации Дмитрия Ворошилова будут выполнены в строгом соответствии с нормативами», — отметил Иван Устименко.

Тем временем

В поселке Горячеводском также полным ходом идет ремонт дорог. Эта самая крупная территория в пределах Пятигорска давно нуждается в благоустройстве.

— Жители поселка и мне как депутату, и в соцсетях жалуются на состояние дорог, — комментирует депутат городской Думы Владимир Савченко. – В настоящее время полностью отремонтировали улицу Горячеводская – на всем ее протяжении, а это 8384 квадратных метра и улицу Садовая – на участках от улицы Ленина до пересечения с рекой Юца и от реки Юца до рынка – федеральной трассы «Кавказ», в общей сложности 6369 квадратных метра. Без хороших дорог город не сможет полноценно функционировать, особенно курорт такого уровня, как Пятигорск, который к тому же еще и столица округа. Глава города Дмитрий Ворошилов понимает важность и необходимость развития городской инфраструктуры и поэтому такое внимание уделяет качеству дорожного покрытия территории муниципального образования город – курорт Пятигорск.