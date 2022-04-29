Победа на всех одна

Круглый стол, посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Пятигорске.

В выставочном зале Ставропольского училища дизайна собрались представители национально-культурных объединений города, студенты средне-специальных и высших учебных заведений, педагоги, политологи, лидеры общественных и религиозных организаций, эксперты в сфере межнационального и межконфессионального взаимодействия. Участники встречи говорили о сохранении памяти о великом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, о важности патриотического воспитания молодежи в современном мире. Присутствующие обсудили вклад представителей разных народов в победу над фашизмом, а также роль межнационального единства.

— Все мы разные: разных взглядов, вероисповеданий и национальностей, но в те страшные годы с 1941 по 1945 годы наши деды и прадеды плечом к плечу ковали победу на фронте. Титульная нация, определяющая великую Россию – русские. И наша обязанность сегодня – сберечь правду о самой страшной войне, о великом подвиге советского народа, — отметила председатель Думы города Пятигорска Людмила Похилько.