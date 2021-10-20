Побратимов станет больше

Побратимские связи Пятигорска расширяются. Готовится к подписанию соответствующее соглашение с городом Дэчжоу (провинция Шаньдун, КНР). Пятигорск и Дэчжоу намерены сотрудничать в области курортного дела, культуры, образования, экономики и торговли. Документ будет подписан 1 ноября 2021 в онлайн-режиме.

Первый город-побратим у Пятигорска появился 1972 году – болгарский Панагюриште. В конце 80-х Пятигорск установил побратимские связи с американским городом Дюбюк (штат Айова), 13 лет назад за океаном торжественно открылся Пятигорский парк. В начале 90-х еще одним нашим побратимом стал немецкий Шверте. В 1995 году в «полку» наших побратимов прибыло: был оформлен официально дружеский союз с греческим городом Трикала. В 2012 пятым побратимом Пятигорска стал венгерский курорт Хевиз, вскоре двустороннее соглашение о сотрудничестве мы заключили с индийским городом Кочин, а затем – с Пекинской торгово-промышленной группой Син Фу-хай. Летом 2018 года в ряды побратимов Пятигорска принят и солнечный Дилижан (республика Армения).

Рассматривается вопрос об установлении побратимских связей с итальянским городом Падуя. А вот с Дэчжоу договоренность уже есть, осталось подписать официальное соглашение. Российская и китайская стороны намерены разрабатывать и воплощать в жизнь совместные проекты, обмениваться делегациями, делиться лучшими наработками и перенимать опыт, общаться в режиме телемостов и видеоконференций, проводить выставки, фестивали и форумы.

Для справки: Дэчжоу — городской округ в северо-западной части китайской провинции Шаньдун. Находится на реке Хуанхэ. Промышленность города связана с развитием солнечной энергетики. Здесь находится самое большое в мире офисное здание, которое функционирует на солнечной энергии. Кроме того, в Дэчжоу расположен государственный университет, на очных отделениях которого обучается около 18 000 студентов.