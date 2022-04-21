Почему пятигорчане считают свой город лучшим на Земле?

Что планируется сделать и делается уже в Пятигорске по обеспечению устойчивости экономики, поддержке бизнеса и людей в условиях западных санкций? Какие принимаются меры для развития санаторно-курортного комплекса? Что делается для сохранения минеральных источников, исторического центра города, памятников истории и культуры, улучшения экологической ситуации, решения социальных вопросов, повышения качества жизни горожан? Какая в Пятигорске ведется работа по стабилизации цен на продукты питания, лекарственные препараты, товары первой необходимости? На что направляются и как используются средства от курортного сбора? На эти и другие вопросы в пятницу, 22 апреля, в 18 часов 15 минут, в программе «Откровенный разговор» в прямом эфире «Радио России — Ставрополье», телевизионного канала «Кавказ-24», на мультимедийной платформе «Смотрим» и в Телеграм-канале ответит глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Вы можете высказать свое мнение и задать вопрос по телефону в Ставрополе 8 (8652) 29-75-75 или отправив письмо на нашу электронную почту. Источник — ГТРК «Ставрополье» — https://stavropolye.tv/radio/165691