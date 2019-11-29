Под контролем единороссов

Неделя личного приема граждан депутатами от партии прошла в Пятигорске в связи с 18-летием «Единой России». Народные избранники общались с горожанами, помогали решать наболевшие вопросы, принимали заявки.

Первую встречу в общественной приемной Пятигорского местного отделения «Единой России» провел депутат Думы Ставропольского края Валентин Аргашоков. Проблемы, волнующие пятигорчан, были самыми разными. Это перевод сельхозземель в земли для поселений, установка ограждений, дорожных знаков и элементов принудительного снижения скорости транспорта в жилых районах, теплоснабжение, отвод ливневых стоков.

Так, пятигорчанку Алферову беспокоит проблема подтопления их многоквартирного жилого дома старой постройки (ул. Чапаева, 26, корп. 1). По словам женщины, с 1963 года он не видел ремонта, к тому же там низкий фундамент. После дождей вся вода с площади идет к ним, топит подвалы, сыреют полы. «Я скоро провалюсь в собственной квартире», — жалуется пятигорчанка. Хотя по инициативе Валентина Аргашокова ранее там уже прочищался сток, подтопления не прекратились. Депутат подчеркнул, что необходимо искать источник, откуда все же идут воды. А также следует сделать депутатский запрос: в этой связи проверить работу управляющей компании, к которой есть масса вопросов.

Обращения людей также касались деятельности управляющих компаний, работы общественного транспорта и благоустройства городских территорий. Все просьбы зарегистрированы, на каждое из них заявителю были даны ответы и разъяснения.

На прием к депутату краевой Думы Александру Горбунову люди так же пришли с самыми разными вопросами. Например, домкома многоквартирного дома по улице Ермолова Дину Доренко давно волнует проблема установки детской площадки на придомовой территории. Загвоздка в том, что земля принадлежит собственникам жилья, соответственно что-то на ней строить или устанавливать могут только они сами на свои же средства. Но, как утверждает пятигорчанка, в доме проживают практически одни пенсионеры и многодетные семьи. «Потянуть» сбор денег в равных долях они просто не смогут. А ведь площадка, хотя бы небольшая, местной детворе просто необходима.

Александр Горбунов пообещал рассмотреть заявку и, если будет такая возможность, помочь с установкой.

Более 40 лет не было капитального ремонта в филиале № 8 Центральной библиотечной системы Пятигорска. Заведующая Людмила Назаренко рассказала, что по возможности сама проводила посильные работы. Краевого депутата она попросила помочь с приобретением двух кафедр для выдачи литературы – для абонентского отдела и читального зала. Ну, и, конечно, основательного ремонта библиотека давно ждет. Ведь она является одной из старейших в городе и регионе, ее ежедневно посещают десятки студентов, часто творческие вечера проводят местные поэты и писатели. Александр Горбунов заверил женщину, что разберется в ситуации.

На вопросы пятигорчан также ответил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», член Регионального политического совета Лев Травнев. Обращения касались благоустройства городских территорий, ремонта дорог и тротуаров. Так, к примеру, остро стоит вопрос асфальтирования улицы Подстанционной в поселке Энергетик, а жители села Привольного жалуются на отсутствие нормального освещения территории.

Прозвучал и ряд инициатив. Одна из них — развитие кинологического спорта в городе. Желающих приобщить своего питомца к здоровому образу жизни и физическим нагрузкам в Пятигорске много, места для занятий есть, а вот для проведения соревнований подходящую площадку найти до сих пор не удается. Лидер пятигорских единороссов пообещал оказать поддержку. На контроль взяты обращения и других заявителей.

В пятницу прием граждан вели председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько и зампред Думы города Василий Бандурин. Со своими вопросами и проблемами к ним обратилось свыше 20 человек. В основном депутатов просили помочь с благоустройством тех или иных территорий города, обустройством дорог, решением каких-то коммунальных задач.

Так, городской активист и старожил Александр Кинько говорил о многих проблемах, в основном все – о благоустройстве. Наиболее насущная, пожалуй, — установка остановочного пункта возле Пенсионного фонда. Маршрутки №№ 22 и 26 уже более 7 лет, проезжая по ул. Кузнечной, высаживают и набирают там пассажиров, но все это происходит буквально на дороге. А ведь остановка очень востребована. Рядом помимо Пенсионного фонда также расположены большой жилой массив, городская больница и роддом. Депутаты обещали разобраться в ситуации.

Тамара Михайловна Железняк обратилась с вопросом спила дерева и очистки ливневой канализации по ул. Украинской, 64-2-2. А Светлану Григорьевну Закиян беспокоит проблема благоустройства ул. Железнодорожной и Телефонной. На второй просила сделать тротуар. Депутаты заверили, что поручат решение данных вопросов ответственным за это лицам.

Рассмотрены и другие обращения.