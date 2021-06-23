Под пристальным надзором прокуратуры

Вопросы противодействия преступности и принимаемые меры по раскрытию преступлений находятся на постоянном контроле в прокуратуре города, осуществляется и координационная деятельность по противодействию преступности, а также эффективности работы правоохранительных органов.

Так, за истекшие 5 месяцев 2021 года в результате совместной работы удалось снизить число зарегистрированных преступлений на территории Пятигорска на 6,6 % (1228 против 1315 в прошлом году) и увеличить количество раскрываемых преступлений на 22,1%, до 57,3% (в прошлом году 35,2%). Вместе с тем в истекшем периоде отмечен рост регистрации некоторых категорий преступлений, таких как мошенничества и незаконный оборот наркотиков. Основная и большая часть зарегистрированных в Пятигорске преступлений связана с хищением чужого имущества (кражи, мошенничество). Вместе с тем за 5 месяцев 2021 года снизился уровень тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений, совершенных несовершеннолетними, разбоев, грабежей, краж, неправомерное завладение транспортным средством, незаконный оборот оружия. В указанный период в прокуратуре города проведены 5 координационных совещаний по вопросам состояния преступности, эффективности работы правоохранительных органов по противодействию преступлениям, против половой свободы личности, в том числе несовершеннолетних; в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; преступлениям коррупционной направленности; связанным с посягательствами на безопасность в сфере использования информационно- коммуникационных технологий; совершенных организованными преступными группами, а также преступлений, совершенных лицами, находившимися в состоянии опьянения. По результатам проведенных проверок приняты меры прокурорского реагирования.