Под знаком современного искусства

«Художник должен быть голодным…» — талантам века XXI эта крылатая фраза не указ. Современный мир предполагает иные скорости, нацеливает на иные результаты. И, уж извините, своим творчеством люди хотят еще и зарабатывать… В минувшие выходные в Пятигорске прошла выставка «ARTmarket», поддержанная управлением культуры администрации города.

Как известно, настоящее искусство должно удивлять. А уж удивиться на этой выставке было чему. Жаль, проходила она всего два дня. Хотя у некоторых работ посетителям хотелось постоять подольше, а может, и вернуться к ним еще не раз. Куратор и идейный вдохновитель мероприятия Диана Кондра. Сама она фотограф, автор концептуальных фотопроектов, в прошл ом году даже вошла в международный шот-лист «35 гордость» в номинации «Концептуальная фотография», долгое время жила в Москве. И, как рассказала, вернувшись на родину, поняла, что ей здесь не хватает выставочных пространств, где могли бы собираться представители современного искусства.

По словам Дианы, самое обидное, что среди местных дизайнеров, фото- и просто художников есть люди, снискавшие известность в обеих наших столицах и за рубежом. А у себя на родине их не знают…Одна из участниц выставляется в Греции, на выставку она даже не все работы смогла привезти, потому как те«застряли» на границе. Другой автор входит в гильдию британских художников, а здесь о нем никто не слышал. Хотя в Москве и Питере их с удовольствием приобретают поклонники… Да и среди жителей нашего региона наверняка есть ценители, к примеру, весьма необычных фоторабот Шуры Витушкиной из Ессентуков. Она предпочитает в основном черно-белые снимки. А графика Люси Промогиной прекрасно себя чувствует в бежево-коричневых тонах. Фон мастер создает при помощи чая, каждый рисунок состоит из мельчайших деталей…

Участникам была представлена образовательная программа на тему современного искусства, несколько неформальных лекций, а также экстравагантный перфоманс от Марии Долгановой (Москва). В экспозиции было представлено 70 работ от 23 авторов, возраст которых от 18 до 60 лет. На площадке творческого пространства «Мануфактура» можно было встретить и работы фотографа «Пятигорской правды» Михаила Антоненко. Конечно, таких фотоснимков в газете наши читатели никогда не увидели бы. Но вот, смотрите — радуйтесь, грустите, думайте. Возможно, вы на одной волне с мастером? Или он непонятен вам и даже раздражает? Что ж, всему свое время…

Диана Кондра, фотограф, организатор выставки современного искусства:

— Основная идея — познакомить общество с художниками и авторами, работающими в самых разных жанровых стилистиках. Подобное творческое событие — это изумительная возможность креативным людям сообщить о себе. Конечно же, мы хотим зарабатывать, но мы понимаем, что много денег наше искусство не принесет. Хотя на самом деле затраты в творческий процесс вкладываем немалые, и не только моральные. Но если у тебя не получается продавать то, что ты делаешь для души и с удовольствием, приходиться работать под заказ. А так хочется, чтобы все совпадало.

Михаил Антоненко, фотограф:

— Искусство для меня — это способ самовыражения, то есть язык, на котором я могу говорить с людьми. На самом деле работ у меня гораздо больше, но здесь представлены три. Эта рассказывает о том состоянии человеческого духа, когда он начинает расстраиваться, то есть выходить из себя. Это про то, как проявляет себя душа человека, отрешившись от суеты и потока мыслей, если время немного растянуть. Думаю, ее вполне можно повесить где-нибудь дома, даже за шкафом. Чтобы любому, кто поинтересуется, можно было с гордостью этот факт констатировать. Следующая работа появилась на свет, когда я был в театре оперетты. Что там было за мероприятие, конкретно уже и не помню, да это и не особо важно. Вдохновение находит меня само, причем в самых неожиданных местах и ситуациях. Внутренний голос подсказывает: снимай здесь и сейчас! И ты начинаешь действовать, если не ленишься, конечно, а потом происходит чудо. Эта работа о том, как страсти и привычки пытаются захватить душу человека. А сюжет третьей, которая называется «Душа музыканта», зафиксирован на открытии музея «Россия – моя история». Выступал скрипач, была подтанцовка… И мне захотелось передать взаимосвязь музыки и танца.