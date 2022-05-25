Под звуки нестареющего вальса

Последний звонок… Светлые воспоминания о нем почти каждый из нас хранит в сердце всю жизнь. Ведь именно в день прощания со школой мальчишки и девчонки словно по мановению волшебной палочки перемещаются во взрослую самостоятельную жизнь…

В минувшую среду во всех школах Пятигорска прошли торжественные линейки. А в старейшей из них, первой, без сказочного представления традиционно не обошлось! Между прочим, в этом году СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова провожает своих выпускников уже в 155-й раз!

— Кажется, совсем недавно вас привели в первый класс, а сегодня провожаем во взрослую жизнь, — отметил, обращаясь к виновникам торжества, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. — Впереди у вас непростая экзаменационная пора, но я верю, что вы справитесь достойно. Пока вы стоите на развилке. А что будет дальше – зависит полностью от вас!

Тем временем школьный двор превратился в сказочное королевство. Выпускники стали Золушками и Принцами, первоклашки – младшими феями и волшебниками, которые еще только учатся, а классные руководители — настоящими взрослыми волшебницами. Почаще обращаться к знаниям, полученным в сказочном королевстве под названием школа, пожелал девушкам и юношам Дмитрий Васюткин, директор первой:

— Эти знания бесценны, их вам не заменит ничто. Они связаны не только с оценками по предметам. Здесь вы прошли школу взросления, научились любить, дружить и быть гражданами своего Отечества. Все это вам пригодится к жизни. А главное, я хочу, чтобы вы помнили, как завершилась сказка про Золушку… Никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу большой, а сердце справедливым. В добрый путь!

Выпускники поблагодарили педагогов за терпение и чуткость, а факел знаний передали десятиклассникам. Традиционный школьный вальс, улыбки на лицах уже вчерашних учеников, слезы на глазах педагогов и родителей, цветы, а совсем скоро – ЕГЭ и взрослая жизнь!

Цифры

Последний звонок в Пятигорске прозвенел для 900 выпускников 11-хклассов.

От первого лица

Глеб Потапов, выпускник СОШ № 1:

— Впереди – экзамены. Я не волнуюсь. Хотя я не активист и не отличник. Но все равно со школой прощаться грустно. Что будет дальше, пока не знаю. В ближайшей перспективе – ЕГЭ. Надеюсь, сдам нормально.

Майя Пейсахова, 11-й Б класс, СОШ № 1:

— Завтра первый экзамен – по литературе, самый сложный. Переживаю, конечно. А поступать буду в ПГУ. Хочу стать дизайнером общей среды – это и интерьер, и одежда. Думаю, все получится!