Подача питьевой воды на некоторых улицах Пятигорска будет ограничена

Водоснабжение будет приостановлено 25 июня 2021г. с 9:00 до 15:00 в связи с проведением ремонтных работ по ул. Георгиевской/ ул. Почтовой ( трубопровод Д-200 мм). Под отключение воды попадают: Районы: пос. Средний Подкумок; ул. Новоподгорная, ул. Садовая, ул. Георгиевская, ул. Лысогорская, ул. Войкова, ул. Ереванская, ул. Совхозная, ул. Почтовая, ул. Красильникова; пр. Садовый, пер. Войкова, пер. Лысогорский, пер. Степной, пр. Лысогорский, пр. Выгонный; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Георгиевские переулки, Георгиевское шоссе; ул. Объездная, трасса Кавказ; х. Хорошевский, ул. Шоссейная; рынок «Людмила», рынок «Лира», рынок «Грис», рынок «Привокзальный». Социально значимые объекты: «ОСК КМВ» «Очистные сооружения» — Георгиевское шоссе, 5км. Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами и по заявкам в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефону 33-26-60 и 33-06-28. Приносим извинения за временные неудобства.