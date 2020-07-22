Подарки для ветеранов

В Пятигорске в год 75-летия Великой Победы продолжают поздравлять ветеранов. Подарки адресно развозят депутаты городской Думы, а волонтеры помогают разобраться с новой техникой. Ведь презент на этот раз – удобный мобильный телефон с большими кнопками и с сим-картой выбранного ветераном оператора. Всего такие подарки получат 69 участников Великой Отечественной войны, которые сегодня проживают в столице СКФО.

— В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, мы разделили эту акцию на несколько частей, — рассказал заместитель председателя пятигорского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», депутат городской Думы Василий Бандурин. — Телевизоры дарили, сейчас развозим телефоны. На сегодняшний день у нас 69 ветеранов ВОВ. За каждым из них закреплены волонтеры, их навещают депутаты, представители администрации города. Без внимания не оставляем.

Волонтеры помогали пожилым людям настроить телефоны и освоить новую для них технику. При этом гости соблюдали все необходимые меры безопасности: были в масках, перчатках с дезсредствами. Все это, чтобы свести риски заболевания к нулю. Ветераны благодарили за подарки и выражали уверенность в том, что телефон им обязательно пригодится.