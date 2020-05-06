Подарки накануне Дня Победы

75 ветеранов Великой Отечественной войны Пятигорска накануне Дня Победы получили поздравления и подарки: цветы, детские рисунки на тему грядущего праздника, по три продуктовых набора и современному телевизору. Акция состоялась по инициативе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и местного отделения партии «Единая Россия».

Приятные презенты адресатам развозили депутаты городской Думы, сотрудники администрации, представители Росгвардии СКФО, волонтеры. Как и полагается в период карантина, все работали в масках и перчатках.

Ветераны гостям были рады. Несмотря на перенос всех официальных массовых торжеств, посвященных 9 Мая из-за пандемии коронавируса, этот день для них остается святым и самым главным в году. А потому гостей старались встретить при полном параде – в кителях с боевыми и юбилейными медалями.

Представитель губернатора Ставрополья в городах Пятигорск, Лермонтов и Минеральные Воды Вячеслав Ростовцев лично вручил подарки трем участникам Великой Отечественной войны – Василию Ивановичу Могелатову, Матрёне Емельяновне Нижник и Неониле Михайловне Скилевой.

Василий Иванович Могелатов — участник прорыва блокады Ленинграда, защищал города Северного Кавказа: Орджоникидзе, Нальчик, Прохладный, Георгиевск, Ставрополь. Матрёна Емельяновна Нижник совсем юной пережила Сталинградскую битву, чудом оставшись в живых, добровольно отправилась на фронт, Победу встретила в городе Бреслау. Неонила Михайловна Скилевая всю войну проработала санитаркой в одном из эвакогоспиталей Пятигорска.

— Мы перед Вами в неоплатном долгу. Это лишь то немногое, что мы можем сделать для вас в знак глубокой благодарности за ваше мужество и отвагу, за ваш неоценимый подвиг, за нашу мирную жизнь! С наступающим праздником Вас и ваших близких, низкий Вам поклон и светлая память всем, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны, — обращался к ветеранам Вячеслав Ростовцев.

Со словами благодарности и поздравлением с наступающим 75-летием Великой Победы к старшим наставникам обращались и представители Росгвардии СКФО – бойцы войсковой части 607 Центр, пос. Капельница г. Железноводск. Всего в акции от этого подразделения было задействовано 50 человек. Ветераны, в свою очередь, своим молодым последователям желали всегда чистого неба над головой и никогда не видеть того, что видели они в годы Великой Отечественной войны.

Конечно, ветеранов очень расстраивает тот факт, что Парад Победы, как и все массовые мероприятия, посвященные 75-летнему юбилею торжества Советской Армии над фашистской нечистью, перенесены в связи с эпидемией коронавируса. Но главное сейчас, говорят они сами, как и тогда, в 40-х прошлого столетия, – остановить беду, а тогда и праздновать будем!

— Ничего, мы это все переживем, все у нас наладится, — сказал Василий Иванович Могелатов, провожая гостей. А про полученные презенты добавил: — Таких подарков на 9 Мая мне еще не дарили. Очень приятно, спасибо!