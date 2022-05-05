Подделка протокола общего собрания собственников — наказание в УК РФ

Фальсификация документов с официальным юридическим статусом карается по закону. За подделку протокола общего собрания собственников (официального документа) предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы подозреваете, что результаты общего голосования, оформленные в протоколе, сфальсифицированы, то немедленно обращайтесь в прокуратуру и санкционируйте проверку. Также при нарушении ваших прав (как собственника квартиры) звоните юристу и готовьте исковое заявление против инициатора собрания или управляющей компании. Виновная сторона должна понести максимальное наказание по УК РФ и возместить весь ущерб, который был нанесен собственникам подделкой протокола.

При поступлении обращений о фальсификации документов, связанных с управлением многоквартирными домами, в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направлять их в установленном порядке по компетенции в управление Ставропольского края — государственную жилищную инспекцию и территориальные отделы МВД России.

Какое наказание грозит за подделку протокола общего собрания собственников?

В России предусмотрено наказание за фальсификацию официальных документов. Протокол общего собрания собственников носит статус официального регистра со всеми вытекающими юридическими последствиями (ст. 46 ЖК РФ). Это значит, что виновных лиц можно привлечь к ответственности по УК РФ за фальсификацию итогового бланка общего собрания.

Поддельными могут быть расчеты или подписи ответственных лиц — протокол общего собрания собственников содержит большой объем информации, которую можно исказить в интересах конкретных деятелей. Более того, итоговый реестр собрания собственников содержит данные, использование которых напрямую влияет на финансовые операции УК (закупки, ремонт, распределение доходов от аренды), а такие документы довольно часто фальсифицируют.

Именно поэтому подделка протокола общего собрания собственников влечет за собой не административное взыскание, а реальное наказание по нормам Уголовного кодекса Российской Федерации.

Есть два варианта подделки любых официальных документов (в том числе и протокола) — интеллектуальный и материальный/физический подлог. За фальсификацию и тем, и другим способом виновные лица наказываются по статье 327 УК РФ.

Как избежать фальсификации протокола?

Все предупредительные меры для борьбы с подлогом документов вполне очевидны и логичны. В первую очередь, нужно тщательно выбирать состав участников совета многоквартирного дома. Именно на них управляющие компании перекладывают всю ответственность за свои действия. Инициатором собрания собственников обычно выступает один из членов домового совета, и все претензии в итоге предъявляются именно к нему.

Еще один важный метод предупреждения фальсификации — постоянная отчетность совета дома перед жильцами. Такое правило надлежит внести в регламент деятельности внутридомового управляющего органа. Чем чаще будут отчитываться ответственные лица, тем меньше вероятность подделать документы.

Важным шагом будет и утверждение формы самого протокола. Если собственники приведут к общему виду бланк итогового документа, им легче будет определить нарушения в содержании.