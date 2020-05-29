Поддержим трамвай

Трамвай по праву считается одним из символов Пятигорска. Он является единственным городским электротранспортом на Кавминводах. А ведь такой способ передвижения не просто удобен, демократичен и безопасен, но и наиболее экологичен, что особенно важно для курортного региона. А для горожан трамвай – неотъемлемая часть повседневной жизни.

На 1 июня намечено плановое повышение цены за билет на этот вид общественного транспорта. Неожиданностью для пассажиров оно не станет. Ведь было назначено еще на 1 апреля текущего года. Но в связи с пандемией и ограничительными мерами по решению региональной тарифной комиссии было отложено на 2 месяца.

Документы, объясняющие необходимость повышения цены, были подготовлены еще в конце прошлого года на основе мониторинга пассажиропотока и цен на энергоресурсы на тот момент. Доводы посчитали обоснованными в администрации Пятигорске, а после и в региональной тарифной комиссии Ставропольского края. Новая цена на билет – 23 рубля – сформирована по причине подорожания энергоресурсов и коммунальных услуг. Кроме того, поднять цену на билет требовала и необходимость индексирования зарплат сотрудникам, а также ремонтирования подвижного состава и трамвайных путей.

— Цены на энергоресурсы и другие коммунальные услуги увеличиваются ежегодно, а значит, и цену на билет мы должны поднимать соответственно. Но в последний раз мы принимали такие меры в 2018 году. В течение двух лет сдерживали повышение стоимости, но в конце прошлого года по согласованию с администрацией и региональной тарифной комиссией было принято решение поднять цену на 2 рубля. Это немного, но так мы сможем покрыть все необходимые расходы, связанные с обслуживанием и содержанием предприятия, — рассказал нам по телефону директор МУП «Городской электрический транспорт г. Пятигорска» Евгений Задорожный.

2 рубля – деньги действительно небольшие. И если таким образом и в правду горожане смогут поддержать любимый трамвай, без которого и представить невозможно Пятигорск, то так мы сохраним еще и историю любимого города, а также сбережем экологию курорта.

В сентябре 2020 года Пятигорскому трамваю исполнится 117 лет.

Разные времена на своем веку помнит Пятигорский трамвай. Когда-то он возил курортников к Провалу, когда-то, как и все его жители, переживал месяцы фашистской оккупации. Экономическое состояние предприятия тоже не всегда было одинаковым. События в стране, регионе и городе, неизбежно отражались и на нем.

Вот и ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, не обошли трамвай стороной. Проблема, на первый взгляд, не связанная с транспортной сферой, оказалась самой насущной. В режиме самоизоляции, введенной в крае в конце марта, пассажиропоток значительно снизился, потребность в передвижении на трамвае у жителей столицы СКФО практически исчезла. В разы сократилось количество рейсов и часов поездок. Конечно, эти факты не могли не отразиться на финансовом положении старейшего предприятия. Стали возникать трудность с выплатой заработных плат.

Руководство предприятия и администрация города прилагают все усилия для выхода из кризиса. Держит ситуацию на контроле и губернатор Владимир Владимиров.

В проекте Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края именно электрический транспорт определен одним из главных направлений развития транспортно-логистического комплекса региона.

— Трамвай – один из символов Пятигорска. Необходимо поддержать предприятие в трудной ситуации сегодня и ставить целью его восстановление в дальнейшем, — убежден Владимир Владимиров.

Рассматриваются и меры государственной поддержки, которые в условиях пандемии разработало Правительство РФ — можно ли какую-то из них применить в отношении МУП «ГЭТ».

Так или иначе из муниципального бюджета предприятию «Горэлектротранспорт» уже направлена субсидия в размере 5 млн. рублей. Ситуацию продолжают держать на контроле как городские, так и краевые власти.