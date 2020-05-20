Поддержка нужна и своевременна

По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в рамках благотворительной инициативы «Доброе сердце» в Пятигорске продолжают адресно развозить продуктовые наборы гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Всего с момента начала режима самоизоляции в крае в Пятигорск поступило порядка 15 тысяч наборов. Уже развезено и доставлено около 14 тысяч.

Такая поддержка в непростые, в том числе в экономическом плане, времена положена многодетным семьям, одиноким мамам, семьям с детьми-инвалидами, жителям старше 65 лет, чья пенсия не превышает прожиточный минимум, а также горожанам, оставшимся без работы в период ограничительных мер.

Как пояснила заместитель начальника МУ «Управление социальной поддержки населения администрации Пятигорска» Марина Серга, каждый набор содержит мясные, рыбные и овощные консервы, муку, масло, крупы, макароны, сахар, сгущенное молоко. Стоимость каждого около 900 рублей.

Доставлять наборы по адресам помогают волонтеры из числа студентов вузов и ссузов.

А с тех пор, как в столице СКФО отменили карантин, но ввели обязательный масочный режим, сотрудники МУ «Управление социальной поддержки населения администрации Пятигорска» начали адресно развозить и одноразовые средства индивидуальной защиты – то есть маски. Они положены тем же категориям, кроме пенсионеров старше 65 лет, так как им рекомендовано находится дома на самоизоляции до конца мая.

Недавно к марафону добра подключились и специалисты Пятигорского КЦСОН. Они доставляют всем вышеперечисленным категориям граждан молочные продуктовые наборы.