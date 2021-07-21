Подготовка к ВПН – на финишной прямой

До начала 12-й Всероссийской переписи населения осталось менее 3-х месяцев. На территории Российской Федерации перепись пройдет с 1 по 31 октября 2021 года.

Организационные мероприятия по подготовке к переписи активно проводятся на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Завершаются работы по наведению порядка в адресном хозяйстве города-курорта Пятигорска. При проведении переписи переписчик не должен пропустить ни один дом и ни одно помещение, в котором проживает население. Точный учет всех адресов жилых помещений и порядок в адресном хозяйстве являются залогом качества проведения переписи, полноты и достоверности ее итогов. Особое внимание обращается на наличие аншлагов, номерных знаков на домах и квартирах по вновь введенным в эксплуатацию жилым домам.

Убедительная просьба ко всем собственникам помещений — в ближайшее время обеспечить установку отсутствующих указателей наименования улиц (на угловых домах) и номерных знаков на домах и квартирах!

Администрацией города-курорта Пятигорска совместно с Северо-Кавказстатом продолжается работа по подбору переписного персонала. Все желающие стать переписчиком должны обратиться в городской отдел государственной статистики в г. Пятигорске по тел. 8(8793)33-93-22, 8(8793)33-92-62.

К кандидатам для работы на переписи населения предъявляются определенные требования: данные лица должны быть совершеннолетними, иметь российское гражданство и хорошо владеть навыками работы на персональном компьютере.

При проведении переписи предусмотрено использование трех способов сбора сведений о населении:

-опрос переписчиками населения и заполнение электронных вопросников на планшетных компьютерах;

-предоставление сведений о себе на стационарных участках для тех, кто не хочет впускать в свое жилище переписчика;

-самостоятельное заполнение респондентами электронных вопросников в сети Интернет.

Третий вариант будет главным нововведением предстоящей цифровой переписи.

Площадкой для проведения цифровой переписи станет Единый портал

государственных услуг.

Для участия в цифровой переписи нужны:

— стандартная или подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги»;

— смартфон, планшет или компьютер с операционной системой Android или iOS и Интернет.

Электронные бланки можно будет заполнить не только на себя, но и на супруга, детей и родителей — точно так же, как если бы глава семьи беседовал с переписчиком и тот заполнял бумажные листы.

Последняя перепись населения России прошла в 2010 году. За прошедшие годы наша страна очень изменилась. Всероссийская перепись даст нам точную информацию о численности населения страны, ее национальном составе, миграции, уровне образования и других социально-демографических характеристиках.

Информация подготовлена по материалам Северо-Кавказстата